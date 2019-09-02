Крымские власти заключили на ярмарке в Дамаске контракты на $250 млн

ДАМАСК, 2 сен - РИА Новости. Представители министерства экономики Республики Крым на 61-й Дамасской международной ярмарке заключили контракты с сирийскими компаниями на 250 миллионов долларов, оплата будет производиться в национальных валютах, сообщил журналистам глава совета крымской Торгово-промышленной палаты Владимир Клименко.

"С самого открытия на ярмарке были представители минэкономики Крыма. По предварительным данным, они заключили контракты с сирийскими компаниями на 250 миллионов долларов", - сказал он.

По словам Клименко, стороны, в частности, договорились о поставках в Сирию высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающей и горноперерабатывающей промышленности, а из Сирии на комбинат в Армянске будут поставлять медную руду и фосфаты. Поскольку на Сирию распространяются санкции западных стран, оплата по данным контактам будет производиться в национальных валютах - рублях и сирийских фунтах.

По данным организаторов, помимо Крыма, который отправил в Дамаск самую представительную делегацию из России, на ярмарку приехали представители других российских регионов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Мордовии. Если два года назад на выставке были представители всего двух компаний из РФ, то сейчас в сирийской столице свои достижения представили уже 16 российских компаний.