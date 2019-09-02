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РИА Новости
Война в Сирии

Крымские власти заключили на ярмарке в Дамаске контракты на $250 млн

05:28 02.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пригород Дамаска Дума
ДАМАСК, 2 сен - РИА Новости. Представители министерства экономики Республики Крым на 61-й Дамасской международной ярмарке заключили контракты с сирийскими компаниями на 250 миллионов долларов, оплата будет производиться в национальных валютах, сообщил журналистам глава совета крымской Торгово-промышленной палаты Владимир Клименко.
"С самого открытия на ярмарке были представители минэкономики Крыма. По предварительным данным, они заключили контракты с сирийскими компаниями на 250 миллионов долларов", - сказал он.
По словам Клименко, стороны, в частности, договорились о поставках в Сирию высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающей и горноперерабатывающей промышленности, а из Сирии на комбинат в Армянске будут поставлять медную руду и фосфаты. Поскольку на Сирию распространяются санкции западных стран, оплата по данным контактам будет производиться в национальных валютах - рублях и сирийских фунтах.
По данным организаторов, помимо Крыма, который отправил в Дамаск самую представительную делегацию из России, на ярмарку приехали представители других российских регионов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Мордовии. Если два года назад на выставке были представители всего двух компаний из РФ, то сейчас в сирийской столице свои достижения представили уже 16 российских компаний.
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Дамасская международная ярмарка проводится под патронатом президента Сирии Башара Асада с 28 августа по 6 сентября. Выставка, которая ведет свою историю с 1954 года, со временем стала крупнейшей на Ближнем Востоке, однако с началом кризиса в 2011 году ее проведение было приостановлено. Ярмарка возобновилась в 2017 году, и тогда с первых же дней она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные заторы на дорогах.
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