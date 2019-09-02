Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА. 2 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Он также отметил, что именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы.

"Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 г. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло", — написал Жириновский в Telegram.

По мнению политика, "Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру".

Накануне в Польше прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На них Варшава не позвала российскую делегацию, но пригласила своих нынешних союзников по НАТО и Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

По словам замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Он отметил, что страна хочет отдать дань памяти событиям в "духе исторической правды", в чем Москва якобы не заинтересована.