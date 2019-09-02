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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой

04:04 02.09.2019 (обновлено: 09:02 02.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА. 2 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
Он также отметил, что именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы.

"Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 г. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло", — написал Жириновский в Telegram.

По мнению политика, "Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру".
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
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В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны
Накануне в Польше прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На них Варшава не позвала российскую делегацию, но пригласила своих нынешних союзников по НАТО и Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
По словам замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Он отметил, что страна хочет отдать дань памяти событиям в "духе исторической правды", в чем Москва якобы не заинтересована.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными. А официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула польские власти в глупости.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Москве. 23 марта 2016
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80 лет с начала Второй мировой войныВладимир ЖириновскийПольшаЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
А что наказывать? Так оно и есть. Пора назвать вещи своими именами. Польша как гиена Европы рассчитывала на горбу Гитлера въехать в Чехословакию да еще и возможно отхватить у СССР часть Хохляндии. Да и сейчас воду мутят в таком же ракурсе. Из всех славян точно самые заподлянские
2 сентября, 04:28
InGood FitRu
752104019
Да обидно, что не благодарны...надо было не уничтожать Фашистов, догнать до границы, а там пусть душили бы Поляков, и бандеровцев туда же скинуть, пусть бы топтали Европу, а потом годика через 2 освободить, чтоб знали
2 сентября, 06:15
Эдуард Пронькин
453484036
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