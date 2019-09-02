Путин пригласил лидера Монголии на празднование 75‑летия Победы

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи на полях IV Восточного экономического форума. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи на полях IV Восточного экономического форума

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В России с благодарностью вспоминают помощь Монголии в годы Великой Отечественной войны и рассчитывают, что лидер этой страны Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы, которые пройдут в Москве в 2020 году, заявил российский президент Владимир Путин.

В преддверии своего визита в Монголию он дал интервью местной газете "Одрийн сонин", текст опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"В России с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны. Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, тёплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей. Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны "Революционная Монголия" и истребительной эскадрильи "Монгольский арат", - заявил Путин в интервью.

"Рассчитываем, что в мае следующего года Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве", - добавил российский лидер.

Исторически и географически Россия и Монголия не просто близкие соседи, народы двух стран объединяют тесные и доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении, сказал Путин.

По его словам, одним из самых ярких, знаковых событий общей истории России и Монголии стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин‑Гол. В 1930-е годы ситуация на восточной границе Монголии была весьма неспокойной, нарастала напряжённость, напомнил Путин.

"В 1935 году начались первые серьёзные вооружённые столкновения. В этой ситуации 12 марта 1936 года СССР и Монгольская народная республика подписали Протокол о взаимопомощи, который позволил развернуть на территории Монголии части Красной армии. В завершающей стадии ожесточённых боёв, которые продолжались с 20 августа по 16 сентября 1939 года, плечом к плечу с монгольскими воинами они разгромили захватчиков, отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии", - продолжил он.

Российский лидер отметил, что победа на Халхин‑Голе имела большое военно‑политическое значение.