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РИА Новости

Тори могут лишить места в парламенте за попытку жесткого Brexit, пишут СМИ

03:48 02.09.2019 (обновлено: 07:07 02.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Лондоне, Великобритания
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Парламентарии-консерваторы, которые поддерживают попытку заблокировать выход Британии из ЕС без соглашения, потеряют партийное представительство в парламенте, если не проявят солидарность с позицией властей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Премьер Борис Джонсон объявил 28 августа, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября.
"Около десяти" парламентариев-консерваторов, которые настроены против Brexit без соглашения, хотят заставить премьера добиться его отсрочки, сообщает телеканал. Джонсон, по данным Sky News, в воскресенье обсудил ситуацию с партийными организаторами и пригрозил " наказанием тем, кто думает бунтовать".
"Партийные организаторы сказали членам парламента от Консервативной партии очень просто: если они не проголосуют во вторник вместе с правительством, то разрушат переговорную позицию правительства и передадут контроль над парламентом Джереми Корбину (лидеру лейбористов)", - сообщил каналу высокопоставленный источник из парламентских организаторов.
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Он добавил, что любой депутат-консерватор, который решит встать в оппозицию по этому вопросу, "будет исключен из партии в парламенте, но сохранит свое место (то есть станет беспартийным), при этом не сможет участвовать в выборах в качестве кандидата от Консервативной партии".
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон недавно заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.
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