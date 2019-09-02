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РИА Новости

Россия выполнит наблюдательный полет над Финляндией

03:38 02.09.2019
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия со 2 по 6 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Финляндии, а США и Чехия - над территорией РФ, сообщается в газете "Красная звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Он отметил, что полет над Финляндией будет выполняться в период с 2 по 6 сентября с аэродрома открытого неба Хельсинки-Вантаа. Максимальная дальность полета составит 1400 километров.
"В тот же период в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - добавил Рыжков.
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В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта в Дании. Посещение по оценке будет проводиться 3 сентября.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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Сергей РыжковАн-30ЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
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