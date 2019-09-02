Россия выполнит наблюдательный полет над Финляндией

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия со 2 по 6 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Финляндии, а США и Чехия - над территорией РФ, сообщается в газете "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что полет над Финляндией будет выполняться в период с 2 по 6 сентября с аэродрома открытого неба Хельсинки-Вантаа. Максимальная дальность полета составит 1400 километров.

"В тот же период в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - добавил Рыжков.

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта в Дании. Посещение по оценке будет проводиться 3 сентября.