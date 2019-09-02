Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T10:17Z
https://ria.ru/20190902/1558146808.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155778/02/1557780227_0:152:2992:1834_1036x0_80_0_0_2fa34f0dfe6e850c2300a667023c8230.jpg
РИА Новости

Исследование показало, сколько выпускников вузов работают по специальности

03:34 02.09.2019 (обновлено: 10:17 02.09.2019)
10538
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 40% людей, получивших высшее образование, не работают по специальности, чаще всего это связано с низкой зарплатой, показало исследование компании HeadHunter.
"Среди работающих соискателей, получивших высшее образование, 41% — работают не по специальности. Выше всего эта доля в сфере продаж (70%) и среди административного персонала (64%)", — говорится в сообщении.
Среди респондентов с высшим образованием, не работающих по специальности, 54% пытались работать по специальности, преимущественно в транспортной сфере и в отрасли производства, но затем бросили, 45% опрошенных переставали работать по специальности из-за низкой зарплаты, по той же причине 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали трудиться в своей сфере.
При этом каждый третий респондент-соискатель лишь отчасти доволен своим высшим образованием, чаще всего это топ-менеджеры, доля которых составила 62%, а реже всего полученными знаниями в вузах довольны представители искусства и массмедиа — 30% и работники туристической сферы — 32%.
Молодые люди с ноутбуком
11 апреля 2017, 14:10Навигатор абитуриента
Огородова рассказала, выпускники каких специальностей чаще находят работу
Только 13% соискателей, прошедших опрос, не получали высшее образование и не собираются получать его в будущем. Треть от этих соискателей — представители рабочего персонала, уточняется в материалах.
"Пятьдесят два процента соискателей, не имеющих диплома и не планирующих им обзаводиться, сразу после школы решили получить среднее специальное образование. Тридцать восемь процентов сразу начали работать. Сорок пять процентов сходятся во мнении, что диплом о высшем образовании не гарантирует успешного трудоустройства, еще 44% — что это пустая трата времени и всему можно научиться на работе", — уточняется в исследовании.
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
18 марта, 11:35Навигатор абитуриента
ВНИИ труда: более 90% выпускников IT-сферы находят работу по специальности
33114521
Обсудить 9
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеHeadHunterРоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Лента
новостей
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Мужчина и женщина
Ученые выяснили, что женщины помнят лучше мужчин
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Владимир Жириновский
Жириновский предложил отменить двойки в школах
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Певица Наргиз Закирова
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
На Ямале заведение предложило школьникам бесплатный кальян в День знаний
Отдых в парке
В Гидрометцентре рассказали, что холодные месяцы становятся короче
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку в аэропорту Внуково
Российские пассажиры рассказали, почему они опаздывают на самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1"М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
Лента новостейМолния