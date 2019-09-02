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РИА Новости

Губернатор штата Северная Каролина объявил режим ЧС из-за урагана "Дориан"

01:08 02.09.2019 (обновлено: 08:50 02.09.2019)
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© REUTERS / Joe SkipperНаблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке
© REUTERS / Joe Skipper
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Северной Каролины Рэй Купер объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) во всем штате в связи с ураганом "Дориан", следует из его заявления.
"Губернатор Купер объявил режим чрезвычайной ситуации во всех 100 округах, что позволит мобилизовать ресурсы штата", - говорится в опубликованном заявлении.
Ранее ураган "Дориан" обрушился на побережье Багамских островов.
В воскресенье "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 километров в час.
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Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧС. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.
Президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter: "Похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", - добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
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Ураган "Дориан"Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
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