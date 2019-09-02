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РИА Новости

Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США

00:53 02.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 cен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс провел в Варшаве в воскресенье встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность украинского государства.
"Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче", — сказал собеседнику Пенс.
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По словам вице-президента, Вашингтон поддерживает Киев в его борьбе с "российской агрессией".
Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа "поддерживает народ Украины" и "решительно выступает за территориальную целостность Украины".
"И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым", — подчеркнул вице-президент.
Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в страну. Пенс заверил, что "США не изменят позиции по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".
Как отмечается, в фокусе внимания сторон было предоставление Украине военно-технической помощи.
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При этом Пенс не стал отвечать на вопрос журналистов по поводу прекращения военной помощи Украине.
Кроме того, Зеленский и Пенс обсудили сотрудничество в сфере энергетики, отметив важность подписанного в субботу соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.
"Лидеры обсудили проделанный прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины", — сообщает пресс-служба Пенса.
Американский вице-президент приветствовал усилия украинского лидера по осуществлению "смелых реформ по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес-климата для привлечения иностранных инвестиций".
На встрече также шла речь о предстоящем визите Зеленского в Соединенные Штаты и встрече с президентом Дональдом Трампом.

Встреча в Варшаве

В Польше 1 сентября прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой. На них Польша не пригласила российскую делегацию, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
"Звездой программы" должен был стать Трамп, но вечером в четверг стало известно, что он решил остаться на родине в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан". Вместо себя Трамп направил Пенса.
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Ситуация на УкраинеМайк ПенсДональд ТрампНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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