Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 2 cен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс провел в Варшаве в воскресенье встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность украинского государства.

"Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче", — сказал собеседнику Пенс.

По словам вице-президента, Вашингтон поддерживает Киев в его борьбе с "российской агрессией".

Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа "поддерживает народ Украины" и "решительно выступает за территориальную целостность Украины".

"И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым", — подчеркнул вице-президент.

Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в страну. Пенс заверил, что "США не изменят позиции по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".

Как отмечается, в фокусе внимания сторон было предоставление Украине военно-технической помощи.

При этом Пенс не стал отвечать на вопрос журналистов по поводу прекращения военной помощи Украине.

Кроме того, Зеленский и Пенс обсудили сотрудничество в сфере энергетики, отметив важность подписанного в субботу соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

"Лидеры обсудили проделанный прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины", — сообщает пресс-служба Пенса.

Американский вице-президент приветствовал усилия украинского лидера по осуществлению "смелых реформ по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес-климата для привлечения иностранных инвестиций".

На встрече также шла речь о предстоящем визите Зеленского в Соединенные Штаты и встрече с президентом Дональдом Трампом.

Встреча в Варшаве

В Польше 1 сентября прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой. На них Польша не пригласила российскую делегацию, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.