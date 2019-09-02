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РИА Новости

Умер избитый брянским полицейским подросток

00:35 02.09.2019 (обновлено: 01:04 02.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Подросток, избитый полицейским в Брянской области, умер в больнице. Об этом РИА Новости сообщила в воскресенье бывшая одноклассница юноши.
"Сегодня привезли домой, завтра похороны. Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде", — сказала она.

Инцидент в кафе

По данным следствия, вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть заместитель начальника местного отдела полиции, находившийся в состоянии опьянения, во время ссоры избил 17-летнего подростка — студента местного промышленно-экономического техникума.
Потерпевший после одного из ударов в голову упал и ударился головой о ступеньки. В машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому.
Медики диагностировали у студента серьезную черепно-мозговую травму. Он был доставлен в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию, после которой он оставался в состоянии комы.
За жизнь подростка врачи боролись на протяжении более двух недель, но в итоге спасти его не удалось.
Полиция
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Уголовное дело

В отношении полицейского следователи первоначально возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Оно принято к производству следователем первого отдела по расследованию особо важных дел.
Майор полиции заключен под стражу. В связи с произошедшим его, не дожидаясь окончания расследования, уволили из органов внутренних дел.
После поступления известия о смерти потерпевшего следствие планирует переквалифицировать статью уголовного дела, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по Брянской области.
"Завтра дело будет переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего, как предусматривает статья 111 УК РФ последняя часть", — сказал он.
Согласно нормам Уголовного кодекса, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Дисциплинарная ответственность

Начальников бывшего полицейского, подозреваемого в причинении студенту тяжких телесных повреждений, привлекут к ответственности, сообщает УМВД.
В ведомстве подчеркнули, что экс-полицейский понесет наказание в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.
Денис Терехов, Игорь Бахтин
23 августа, 08:00РИА Новости
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
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