Суд рассмотрит дело блогера, обвиняемого в угрозах детям правоохранителей

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник приступит к рассмотрению по существу дела блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за угрозы детям росгвардейцев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Белова.

На первом заседании, как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, после чего слово получит подсудимый. Затем суд перейдет к исследованию доказательств.

По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".