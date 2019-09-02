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РИА Новости

Суд рассмотрит дело блогера, обвиняемого в угрозах детям правоохранителей

00:30 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы
Блогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Блогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник приступит к рассмотрению по существу дела блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за угрозы детям росгвардейцев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Белова.
На первом заседании, как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, после чего слово получит подсудимый. Затем суд перейдет к исследованию доказательств.
По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Михаил Старшинов
4 августа, 20:41РИА Новости
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