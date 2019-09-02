В Берлине приступят к подготовке саммита "нормандской" четверки

БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.

Встреча традиционно проходит без участия прессы.

Как заявлял официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча состоится "в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате", но о времени и месте этой встречи ничего сообщить не смог. О том, что дата саммита пока не согласована, сообщил ранее и помощник президента России Юрий Ушаков.

Он добавил, что от России в берлинской встрече примет участие помощник президента Владислав Сурков.

Лидеры Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин обсудили 29 августа подготовку к "нормандскому" саммиту для дальнейшей реализации Минских соглашений, сообщили ранее в немецком правительств. На полях саммита G7 во Франции 25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи четырех лидеров в ближайшее время в Париже. Ранее Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что любая встреча в "нормандском" формате должна приводить к конкретным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей.

Российская и немецкая стороны ранее подчеркивали, что "нормандский" саммит целесообразно провести после формирования нового правительства Украины, в том числе назначения нового главы МИД страны. Новая Верховная рада Украины в первый день своей работы 29 августа сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. МИД возглавил Вадим Пристайко. Он заявил, что рассчитывает за полгода урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев "не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию в Донбассе.

Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.