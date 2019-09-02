Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T00:08Z
https://ria.ru/20190902/1558145717.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155348/17/1553481723_0:200:3285:2048_1036x0_80_0_0_131967396ea4fcc229b2a31ddba194da.jpg
РИА Новости

Помпео посетит Брюссель и обсудит трансатлантическое сотрудничество

00:08 02.09.2019
283
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео 2-3 сентября посетит Брюссель и обсудит трансатлантическое сотрудничество.
"2-3 сентября госсекретарь Майкл Помпео посетит Брюссель, Бельгию, где встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество в целях продвижения наших общих международных приоритетов", - следует из распространенного госдепом комментария.
Отмечается, что у Помпео запланированы встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европарламента Давидом Сассоли, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также исполняющим обязанности министра иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.
Госсекретарь США Майк Помпео
30 августа, 22:17Война в Сирии
Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
000102
Обсудить 0
Майк ПомпеоЖан-Клод ЮнкерБрюссельНАТОГосударственный департамент СШАЙенс СтолтенбергСШАВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита нормандской четверки
В Берлине приступят к подготовке саммита "нормандской" четверки
РИА
Новости
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Истребители ВВС Чехии приступят к охране неба над странами Балтии
Папа Римский Франциск
Папа Римский объявил имена 13 новых кардиналов Римско-католической церкви
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
ООН не располагает данными о пострадавших на ливано-израильской границе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф обсудит с Лавровым действия Израиля на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
ООН призывает Израиль и Ливан соблюдать договоренности о прекращении огня
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
Тори могут лишить места в парламенте за попытку жесткого Brexit, пишут СМИ
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке
Губернатор штата Северная Каролина объявил режим ЧС из-за урагана "Дориан"
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну после досрочного голосования на выборах губернатора Мурманской области
Эксперты оценили эффективность самовыдвиженцев на местных выборах
Ядерный взрыв
ИИ может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06В Башкирии проверят, помогали ли соцслужбы семье, где был убит ребенок
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
Лента новостейМолния