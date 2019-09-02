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РИА Новости
Культура

Звездный развод, космический Питт, ужасный Джокер. Что смотрят в Венеции?

08:00 02.09.2019 (обновлено: 11:13 02.09.2019)
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© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Назло врагам"
Кадр из фильма Назло врагам
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Назло врагам"
ВЕНЕЦИЯ, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Почему Бред Питт ищет отца в космосе, куда ходят вместе Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер, зачем Луи Гаррель носит усы, а Кристен Стюарт флиртует с Энтони Маки — ответы на эти вопросы можно найти в фильмах основного конкурса Венецианского кинофестиваля. О том, какое кино мы будем смотреть в ближайший год, — в материале РИА Новости.

"К звездам", Джеймс Грей

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фильм "К звездам"

Кадр из фильма Ad Astra
1 из 3

Фильм "К звездам"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Бред Питт в фильме "К звездам"

Кадр из фильма Ad Astra
2 из 3

Бред Питт в фильме "К звездам"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма "К звездам"

Кадр из фильма Ad Astra
3 из 3

Кадр из фильма "К звездам"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 3

Фильм "К звездам"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 3

Бред Питт в фильме "К звездам"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 3

Кадр из фильма "К звездам"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
На экране луч света распадается на цветовой спектр. Маленькая фигурка в скафандре стремительно падает на Землю. "К звездам" Джеймса Грея — настоящее визуальное пиршество для эстетов. Космонавт Рой МакБрай отправляется в далекий уголок Солнечной системы, чтобы выяснить природу происходящих на Земле катаклизмов и, главное, найти отца (Томми Ли Джонс), пропавшего в одной из космических миссий.
"Этот фильм исследует тему маскулинности, — признался Питт. — Мы росли в то время, когда нас учили быть сильными, не показывать свои слабости. В этом что-то есть, но такая установка создает определенный барьер, поскольку ты начинаешь отрицать какие-то свои чувства".
В картине множество отсылок — к "Человеку на Луне", "Пассажирам", недавнему "Бегущему по лезвию" Дени Вильнева.

"Брачная история", Ноа Баумбах

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма "Брачная история"

Кадр из фильма Marriage Story
1 из 3

Кадр из фильма "Брачная история"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фильм "Брачная история"

Кадр из фильма Marriage Story
2 из 3

Фильм "Брачная история"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фильм "Брачная история" Ноа Баумбах

Кадр из фильма Marriage Story
3 из 3

Фильм "Брачная история" Ноа Баумбах

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 3

Кадр из фильма "Брачная история"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 3

Фильм "Брачная история"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 3

Фильм "Брачная история" Ноа Баумбах

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Пожалуй, пока самый душевный фильм основного конкурса — "Брачная история" мастера мамблкора Ноа Баумбаха.
Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер поют друг другу дифирамбы в открывающей сцене картины. Оказывается, они пришли к психологу, чтобы спасти собственный брак. Но герой Драйвера слишком зациклен на себе и своем театре, а актриса (Йоханссон) устала подстраиваться под мужа. Она возвращается в родной Лос-Анджелес и начинает бракоразводный процесс — разрушающий не только семью, но и обоих супругов.
Солирует в фильме Лора Дерн: юрист в ее исполнении — настоящий манифест women power. Она произносит пламенные речи, призывая клиенток думать не только о других, но и о себе. Обычную для современного мира историю семейной драмы Баумбах показывает деликатно, словно извиняясь за несовершенства героев.

"Офицер и шпион", Роман Полански

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фильм "Офицер и шпион"

Кадр из фильма J'accuse
1 из 3

Фильм "Офицер и шпион"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански

Кадр из фильма J'accuse
2 из 3

Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма "Офицер и шпион"

Кадр из фильма J'accuse
3 из 3

Кадр из фильма "Офицер и шпион"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 3

Фильм "Офицер и шпион"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 3

Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 3

Кадр из фильма "Офицер и шпион"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Роман Полански наделал на фестивале много шума фильмом "Офицер и шпион" (J'accuse или An Officer and A Spy) про судебное дело французского военного еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель), которого в XIX веке несправедливо объявили в измене и шпионаже в пользу Германии.
Двухчасовой исторический триллер вызвал восторг у прессы и профессионалов индустрии. Французы назвали картину одной из лучших работ режиссера. Их мнение разделяют и итальянцы: в рейтинге кинокритиков ежедневного журнала Ciak, публикуемого на фестивале, лента занимает первое место.
При этом Полански выбрал нетривиальный способ рассказа истории: он сконцентрировался не на судьбе и переживаниях Дрейфуса, а на политической машине, которая привела приговор в действие. Сам Полански на премьеру не приехал — за него отдувались Луи Гаррель, коллеги и композитор Александр Деспла.
Выход картины в российский прокат уточняется.

"Джокер", Тодд Филлипс

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма "Джокер"

Кадр из фильма Joker
1 из 3

Кадр из фильма "Джокер"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса

Кадр из фильма Joker
2 из 3

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фильм "Джокер"

Кадр из фильма Joker
3 из 3

Фильм "Джокер"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 3

Кадр из фильма "Джокер"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 3

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 3

Фильм "Джокер"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Драматичная история становления знаменитого антигероя, противника Бэтмена, в исполнении Хоакина Феникса стала настоящей сенсацией в Венеции: выстраивались очереди на сеансы, а в зале неизменно звучали громкие овации.
Тодд Филлипс, снявший "Мальчишник в Вегасе", переключился на Готэм Сити и сконцентрировался на том, как и почему Артур Флек стал Джокером. Особенно ярко показаны отношения героя с матерью, которая открывает Артуру тайну его рождения. В том числе и это лишь усугубляет и без того непростое психологическое состояние Флека.
Эта история превращения клоуна в антигероя впервые перенесена на большой экран. Но в картине появятся и знакомые по комиксам персонажи, а также телеведущий Мюррей Франклин в исполнении Роберта Де Ниро.
В российский прокат фильм выйдет 3 октября.

"Назло врагам", Бенедикт Эндрюс

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Назло врагам"
Кадр из фильма Назло врагам
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Назло врагам"
Еще один фильм с подтемой "человек и государство": байопик "Назло врагам" с Кристен Стюарт в роли актрисы Джин Сиберг, которая боролась за права темнокожих в США в 1960-х годах. Один из символов французской новой волны, Сиберг была не только известной артисткой, снимавшейся у Жан-Люка Годара и Клода Шаброля, но и гражданской активисткой. ФБР установило за ней слежку, распускало об актрисе лживые слухи.
"У нее внутри была какая-то жажда, которая заставила ее выйти за пространство экрана, — говорит Кристен Стюарт. — Она умела по-настоящему сопереживать, была гуманисткой тогда, когда люди не хотели сострадать".
Хотя роль Джин кажется немного "не по возрасту" для Стюарт, она отыгрывает свои реплики довольно убедительно. Это касается как сцен с офицерами ФБР (один из них — Джек О'Коннелл), так и с лидером группировки "Черные пантеры" Хакимом Джамалом (Энтони Маки).
Картина выйдет в российский прокат в ноябре.

"Прачечная", Стивен Содерберг

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Мэрил Стрип в фильме "Прачечная"

Кадр из фильма The Laundromat
1 из 2

Мэрил Стрип в фильме "Прачечная"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма "Прачечная"

Кадр из фильма The Laundromat
2 из 2

Кадр из фильма "Прачечная"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 2

Мэрил Стрип в фильме "Прачечная"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 2

Кадр из фильма "Прачечная"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Мэрил Стрип разыскивает обманщиков и наказывает коррупционеров в фильме "Прачечная" о знаменитом "Панамском досье".
Картина имитирует театральное представление: владельцы юридической компании Mossack Fonseca (Гари Олдман, Антонио Бандерас), обращаясь напрямую к зрителям, рассказывают, как устроена мировая финансовая система. Параллельно с этим героиня Мэрил Стрип после крушения туристического судна, в котором погиб ее муж, требует у туркомпании выплатить страховку.
Так она обнаруживает сеть подставных фирм, части "панамского архива" с данными об офшорах политиков и знаменитостей по всему миру.
Интересно, что "Прачечная" стала вторым фильмом основного конкурса Венеции от Netflix, попасть на который было непросто даже для представителей СМИ, — желающие посмотреть картину выстраивались в длинную очередь перед кинотеатром.
Широкой публике не грозят такие испытания — релиз фильма пройдет на Netflix и намечен на октябрь.
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КультураКино и сериалыNetflixСкарлетт ЙоханссонРоберт Де НироВенецианский кинофестивальРоман Полански
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