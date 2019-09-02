Звездный развод, космический Питт, ужасный Джокер. Что смотрят в Венеции?

ВЕНЕЦИЯ, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Почему Бред Питт ищет отца в космосе, куда ходят вместе Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер, зачем Луи Гаррель носит усы, а Кристен Стюарт флиртует с Энтони Маки — ответы на эти вопросы можно найти в фильмах основного конкурса Венецианского кинофестиваля. О том, какое кино мы будем смотреть в ближайший год, — в материале РИА Новости.

"К звездам", Джеймс Грей

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Фильм "К звездам" 1 из 3 Фильм "К звездам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Бред Питт в фильме "К звездам" 2 из 3 Бред Питт в фильме "К звездам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "К звездам" 3 из 3 Кадр из фильма "К звездам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 1 из 3 Фильм "К звездам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 2 из 3 Бред Питт в фильме "К звездам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 3 из 3 Кадр из фильма "К звездам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

На экране луч света распадается на цветовой спектр. Маленькая фигурка в скафандре стремительно падает на Землю. "К звездам" Джеймса Грея — настоящее визуальное пиршество для эстетов. Космонавт Рой МакБрай отправляется в далекий уголок Солнечной системы, чтобы выяснить природу происходящих на Земле катаклизмов и, главное, найти отца (Томми Ли Джонс), пропавшего в одной из космических миссий.

"Этот фильм исследует тему маскулинности, — признался Питт. — Мы росли в то время, когда нас учили быть сильными, не показывать свои слабости. В этом что-то есть, но такая установка создает определенный барьер, поскольку ты начинаешь отрицать какие-то свои чувства".

В картине множество отсылок — к "Человеку на Луне", "Пассажирам", недавнему "Бегущему по лезвию" Дени Вильнева.

"Брачная история", Ноа Баумбах

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "Брачная история" 1 из 3 Кадр из фильма "Брачная история" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Фильм "Брачная история" 2 из 3 Фильм "Брачная история" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Фильм "Брачная история" Ноа Баумбах 3 из 3 Фильм "Брачная история" Ноа Баумбах © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 1 из 3 Кадр из фильма "Брачная история" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 2 из 3 Фильм "Брачная история" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 3 из 3 Фильм "Брачная история" Ноа Баумбах © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Пожалуй, пока самый душевный фильм основного конкурса — "Брачная история" мастера мамблкора Ноа Баумбаха.

Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер поют друг другу дифирамбы в открывающей сцене картины. Оказывается, они пришли к психологу, чтобы спасти собственный брак. Но герой Драйвера слишком зациклен на себе и своем театре, а актриса (Йоханссон) устала подстраиваться под мужа. Она возвращается в родной Лос-Анджелес и начинает бракоразводный процесс — разрушающий не только семью, но и обоих супругов.

Солирует в фильме Лора Дерн: юрист в ее исполнении — настоящий манифест women power. Она произносит пламенные речи, призывая клиенток думать не только о других, но и о себе. Обычную для современного мира историю семейной драмы Баумбах показывает деликатно, словно извиняясь за несовершенства героев.



"Офицер и шпион", Роман Полански

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Фильм "Офицер и шпион" 1 из 3 Фильм "Офицер и шпион" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански 2 из 3 Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "Офицер и шпион" 3 из 3 Кадр из фильма "Офицер и шпион" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 1 из 3 Фильм "Офицер и шпион" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 2 из 3 Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 3 из 3 Кадр из фильма "Офицер и шпион" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Роман Полански наделал на фестивале много шума фильмом "Офицер и шпион" (J'accuse или An Officer and A Spy) про судебное дело французского военного еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель), которого в XIX веке несправедливо объявили в измене и шпионаже в пользу Германии.

Двухчасовой исторический триллер вызвал восторг у прессы и профессионалов индустрии. Французы назвали картину одной из лучших работ режиссера. Их мнение разделяют и итальянцы: в рейтинге кинокритиков ежедневного журнала Ciak, публикуемого на фестивале, лента занимает первое место.

При этом Полански выбрал нетривиальный способ рассказа истории: он сконцентрировался не на судьбе и переживаниях Дрейфуса, а на политической машине, которая привела приговор в действие. Сам Полански на премьеру не приехал — за него отдувались Луи Гаррель, коллеги и композитор Александр Деспла.

Выход картины в российский прокат уточняется.



"Джокер", Тодд Филлипс

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "Джокер" 1 из 3 Кадр из фильма "Джокер" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Фильм "Джокер" Тодда Филлипса 2 из 3 Фильм "Джокер" Тодда Филлипса © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Фильм "Джокер" 3 из 3 Фильм "Джокер" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 1 из 3 Кадр из фильма "Джокер" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 2 из 3 Фильм "Джокер" Тодда Филлипса © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 3 из 3 Фильм "Джокер" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Драматичная история становления знаменитого антигероя, противника Бэтмена, в исполнении Хоакина Феникса стала настоящей сенсацией в Венеции: выстраивались очереди на сеансы, а в зале неизменно звучали громкие овации.

Тодд Филлипс, снявший "Мальчишник в Вегасе", переключился на Готэм Сити и сконцентрировался на том, как и почему Артур Флек стал Джокером. Особенно ярко показаны отношения героя с матерью, которая открывает Артуру тайну его рождения. В том числе и это лишь усугубляет и без того непростое психологическое состояние Флека.

Эта история превращения клоуна в антигероя впервые перенесена на большой экран. Но в картине появятся и знакомые по комиксам персонажи, а также телеведущий Мюррей Франклин в исполнении Роберта Де Ниро.

В российский прокат фильм выйдет 3 октября.



"Назло врагам", Бенедикт Эндрюс

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "Назло врагам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "Назло врагам"

Еще один фильм с подтемой "человек и государство": байопик "Назло врагам" с Кристен Стюарт в роли актрисы Джин Сиберг, которая боролась за права темнокожих в США в 1960-х годах. Один из символов французской новой волны, Сиберг была не только известной артисткой, снимавшейся у Жан-Люка Годара и Клода Шаброля, но и гражданской активисткой. ФБР установило за ней слежку, распускало об актрисе лживые слухи.

"У нее внутри была какая-то жажда, которая заставила ее выйти за пространство экрана, — говорит Кристен Стюарт. — Она умела по-настоящему сопереживать, была гуманисткой тогда, когда люди не хотели сострадать".

Хотя роль Джин кажется немного "не по возрасту" для Стюарт, она отыгрывает свои реплики довольно убедительно. Это касается как сцен с офицерами ФБР (один из них — Джек О'Коннелл), так и с лидером группировки "Черные пантеры" Хакимом Джамалом (Энтони Маки).

Картина выйдет в российский прокат в ноябре.



"Прачечная", Стивен Содерберг

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Мэрил Стрип в фильме "Прачечная" 1 из 2 Мэрил Стрип в фильме "Прачечная" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "Прачечная" 2 из 2 Кадр из фильма "Прачечная" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 1 из 2 Мэрил Стрип в фильме "Прачечная" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 2 из 2 Кадр из фильма "Прачечная" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Мэрил Стрип разыскивает обманщиков и наказывает коррупционеров в фильме "Прачечная" о знаменитом "Панамском досье".

Картина имитирует театральное представление: владельцы юридической компании Mossack Fonseca (Гари Олдман, Антонио Бандерас), обращаясь напрямую к зрителям, рассказывают, как устроена мировая финансовая система. Параллельно с этим героиня Мэрил Стрип после крушения туристического судна, в котором погиб ее муж, требует у туркомпании выплатить страховку.

Так она обнаруживает сеть подставных фирм, части "панамского архива" с данными об офшорах политиков и знаменитостей по всему миру.

Интересно, что "Прачечная" стала вторым фильмом основного конкурса Венеции от Netflix, попасть на который было непросто даже для представителей СМИ, — желающие посмотреть картину выстраивались в длинную очередь перед кинотеатром.