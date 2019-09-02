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РИА Новости
Туризм

Крымский мост, вино и крабы: куда поехать на Черном море, если не на пляж

08:00 02.09.2019 (обновлено: 08:14 02.09.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Бархатный сезон — идеальное время, чтобы на российских черноморских курортах вместо пляжа побывать в ущелье Пасть дракона, на горе Индюк, посетить пещеры и экстрим-парки, погрузиться в быт казачества в "Атамани" или отправиться на винодельни. О маршрутах, которые предлагают Краснодарский край и Крым, а также о том, что необычного можно увидеть в привычных местах, — в материале РИА Новости.

Главный фон для селфи

Новая популярная достопримечательность — Крымский мост. "Удивительно, но до сих пор многие стремятся его увидеть и сфотографироваться там, — рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Несколько раз туристы специально брали машину в аренду, чтобы только туда добраться. Но, честно говоря, сфотографироваться на мосту достаточно проблематично — останавливаться нельзя".
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Эксперт добавляет, что можно отправиться напрямую в Керчь и попытаться поймать интересный ракурс оттуда. Около города — Опукский природный заповедник, откуда открывается один из лучших видов на мост.

По принципу французских шато

Красивые фотографии получатся и с моря. В августе открылись три экскурсионные программы "Тамань — Крымский мост", "Тамань (Гермонасса) — Керчь (Пантикапей)" и "Тамань (Гермонасса) — поселок Гаркуша (Патрей): Античные вина Патрея", которые включены в туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства". С борта судна туристы могут и посмотреть античные раскопки, и сделать селфи на фоне нового символа Крыма.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯхта участников парусной регаты в Керченском проливе
Яхта участников парусной регаты в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Яхта участников парусной регаты в Керченском проливе
Еще один наземный экскурсионный маршрут, "Винные дороги Боспорского царства", опробовали в том числе и иностранные туристы. "В "Абрау-Дюрсо" и "Фанагории" для гостей подготовлены интересные яркие экспозиции по истории виноделия в регионе, — говорят организаторы. — А "Гай-Кодзор", "Долина Лефкадия", "Усадьба Мысхако" и "Поместье Голубицкое" — другая "фишка", они работают по принципу французских шато: стандартную дегустацию дополняют натуральными продуктами — сырами, медом, фермерскими овощами и фруктами".

В античность на яхте

"Как правило, за одну экскурсию туристы проходят только часть маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", — говорит руководитель компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Например, крымские объекты или Анапа с Геленджиком. Это можно осмотреть за день".
Но с августа предлагают совместить античные достопримечательности с яхтенным спортом. Первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" соединил Крым и Краснодарский край: Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей — столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес Таврический). Продолжительность путешествия — пять-восемь дней.
Побережье Черного моря в Крыму
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Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
"Маршрут уже опробовали на себе гости из Германии, Японии, Словении, Австрии и других стран мира", — сообщил инициатор и координатор проекта, член Русского географического общества Христофор Константиниди.

На экскурсию на канатке

На Южном берегу Крыма каждый второй турист непременно посещает уникальный замок "Ласточкино гнездо" на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Также гости полуострова едут в Балаклаву с ее военными объектами или Севастополь.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Ялте обязательный туристический список — канатная дорога "Мисхор — Ай-Петри", Ливадийский дворец, Массандровский дворец, Воронцовский дворец, Никитский ботанический сад.
В Сочи — канатные дороги Красной Поляны. На кресельном подъемнике "Волчья тропа" туристы порой катаются по кругу — любуются пейзажами. Три канатки — "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс" — доставят на "Роза Пик" на высоту 2320 метров над уровнем моря. По пути можно навестить Йети в одноименном парке, а спускаясь, заглянуть в "Менделиху" — знаменитый парк водопадов (самый высокий — 77 метров). Недалеко от Красной Поляны и "Скайпарк" с экстремальными развлечениями.
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Удар молнии и крабы

В другом районе Большого Сочи, Адлере, советуют посмотреть Ахштырскую пещеру, Дзыхринское ущелье, каньон реки Псахо, океанариум. Недалеко от Хосты — Воронцовские пещеры, Навалищенское ущелье, тисо-самшитовая роща и ущелье Пасть дракона (Глубокий Яр). Гора Ахун также популярна у туристов, но стоит иметь в виду: сейчас смотровая башня на вершине закрыта из-за повреждений от удара молнией.
В Лазаревском, уточняет директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов, стоит посетить Берендеево царство, Свирское ущелье со знаменитым лунным камнем, а также Крабовое ущелье — там действительно живут пресноводные крабы. Их даже можно увидеть, главное — не шуметь, громких звуков они не любят. Еще в Крабовом ущелье есть водопад. Кстати, добраться до него проще, чем до "Менеделихи": уникальный природный объект находится в черте города.
© РИА НовостиТисо-самшитовая роща в городе Хоста
Тиссо-самшитовая роща в городе Хоста
© РИА Новости
Тисо-самшитовая роща в городе Хоста
"Кроме того, из Сочи легко попасть в Абхазию, где в первую очередь следует посмотреть озеро Рица, — добавляют в пресс-службе национального туроператора. — Там много монастырей, это тоже привлекает туристов".

В Туапсе — индюки, а в Анапе — устрицы

Недалеко от Туапсе есть скала Киселева — гладкая отвесная стена высотой 40 и шириной 60 метров, а в 40 километрах от города — гора Индюк. Название объясняют по-разному. По одной из версий, виной всему искажение адыгейского слова "хиникушх", то есть "гора индусов". Некоторые полагают, что гора раньше действительно напоминала голову индюка.
Из Геленджика рукой подать до горы Нексис с составным дольменом Лунный и плиточным — Солнечный, а также до Пшадских дольменов. Еще туристы любят путешествия, в том числе и морские, к скале Парус.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСкала Парус — памятник природы в Краснодарском крае, находящийся на берегу Черного моря в 17 км к юго-востоку от Геленджика
Скала Парус — памятник природы в Краснодарском крае, находящийся на берегу Чёрного моря в 17 км к юго-востоку от города Геленджика
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Скала Парус — памятник природы в Краснодарском крае, находящийся на берегу Черного моря в 17 км к юго-востоку от Геленджика
Экскурсия к водопадам на реке Жане, что у Геленджика, включает в себя посещение четырех дольменов, курганной группы, двух водопадов, а также чаши Геракла и ванны Афродиты.
"Анапу надо особо выделить, — подчеркивают в пресс-службе национального туроператора. — Вокруг города, пожалуй, рекордное число не только природных объектов, но и развлекательных мест: заповедник "Утриш", Долина Лотосов, поселок Абрау-Дюрсо, устричная ферма, дельфинарии с шоу, долина Сукко и замок "Львиная Голова". Отсюда легко добраться до этнического комплекса "Черкесский аул" в поселке Фадеево, да и до лермонтовской Тамани недалеко (менее 90 километров), а там рядом туристический комплекс казачьей станицы "Атамань" и Крымский мост.
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