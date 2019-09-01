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РИА Новости

В Петербурге двадцатитысячный хор исполнил гимн и установил мировой рекорд

21:30 01.09.2019 (обновлено: 10:13 02.09.2019)
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© Фото : Футбольный клуб «Зенит»Всероссийская акция "День гимна" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. 1 сентября 2019
Всероссийская акция День гимна на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге. 1 сентября 2019
© Фото : Футбольный клуб «Зенит»
Всероссийская акция "День гимна" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. 1 сентября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Сводный хор более чем из 20 тысяч человек и 8-тысячный оркестр исполнили в воскресенье гимн России на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории, сообщают организаторы Всероссийской акции "День гимна".
"Всероссийская акция "День гимна" объединила на стадионе "Газпром Арена" музыкантов и исполнителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив. Гимн России исполнили рекордный 8-тысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тысяч участников", - говорится в сообщении.
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Сводный оркестр был собран из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов, в состав хора вошли как профессиональные исполнители, так и молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и зрители.
Как отмечают организаторы, в составе сводного оркестра были собраны более 19 видов музыкальных инструментов — струнные, духовые, ударные и клавишные. Оркестр расположился на поле стадиона, поделенном на 192 сектора, в которых разместились 8097 музыкантов.
"Уникальный состав оркестра был признан рекордным и вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый большой оркестр", превзойдя рекорд, установленный в 2016 году, когда на арене Commerzbank в городе Франкфурт (Германия) были собраны 8 076 музыкантов. Российский рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Люсия Синигальези (Lucia Sinigagliesi)… Рекорд был официально подтвержден после тщательной проверки и подсчета количества участников оркестра", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по требованию Книги рекордов Гиннеса фиксация рекорда происходила только при условии живого исполнения гимна.
Всего в акции приняли участие 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов страны, среди которых Оркестр XXI века под управлением Павла Овсянникова, Балтийский симфонический оркестр, оркестр Русская филармония, коллектив "MOSCOW City" под руководством Владимира Яцкевича, сводный военный оркестр Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Академический хор русской песни под руководством Николая Азарова, исполнители молодежных и волонтерских организаций, а также хор болельщиков Российского футбольного союза.
После масштабного исполнения гимна участники продолжили хоровую программу русской народной песней "Эй, ухнем!" в сопровождении светового шоу.
В 2019 году исполняется 75 лет государственному гимну Российской Федерации. Впервые музыка современного гимна прозвучала во время конкурса в 1944 году в СССР. С тех пор слова гимна неоднократно менялись, но музыка композитора Александра Александрова оставалась неизменной во всех вариациях советского, а затем и российского гимнов.
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