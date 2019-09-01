Авиасалон МАКС-2019 посетили почти 600 тысяч человек

Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС совершает демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября посетили чуть менее 600 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

"Общее количество посетивших "МАКС-2019" за шесть дней составило более 578 тысяч человек, а количество припаркованных автомобилей - свыше 76 тысяч", - говорится в сообщении.

Общественный порядок и безопасность обеспечивали полицейские и росгвардейцы, нарушений на территории выставки не допущено.