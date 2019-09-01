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РИА Новости

Зеленский и Пенс обсудили стратегию возращения мира на Украину

20:26 01.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 1 cен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в страну, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского президента.
"Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Пенс заверил, что "США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".
Также стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Кроме того, на встрече речь шла о предстоящем визите Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом.
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Ситуация на УкраинеМайк ПенсВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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