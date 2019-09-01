Зеленский и Пенс обсудили стратегию возращения мира на Украину

КИЕВ, 1 cен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в страну, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского президента.

"Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Пенс заверил, что "США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".