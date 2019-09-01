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РИА Новости

Консульство в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка из России

19:12 01.09.2019
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© AP Photo / David DermerПолицейские США
Полицейские США
© AP Photo / David Dermer
Полицейские США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Нью-Йорке проверят информацию о гибели ребенка из России, который, по сообщениям СМИ, утонул в штате Массачусетс, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.
Ранее телеканал CBS сообщил, что пятилетний мальчик из России утонул у побережья Атлантического океана. По данным телеканала, тело ребенка в субботу вытащил из воды его дед. Ребенка доставили в больницу, где он скончался, сообщил телеканал.
"Мы сейчас проверяем эту информацию", - сказал Топольский.
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