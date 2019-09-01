В Москве произошло ДТП с машиной скорой помощи

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Трое сотрудников скорой медицинской помощи пострадали на юге Москвы после наезда машины на дорожное препятствие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома № 41 на улице Касимовская машина скорой помощи наехала на дорожное препятствие. Пострадали три сотрудника скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году
По его словам, пострадавших осматривают прибывшие на место ДТП врачи. Обстоятельства происшествия выясняются.