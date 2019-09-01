В Москве произошло ДТП с машиной скорой помощи

Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото

Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Трое сотрудников скорой медицинской помощи пострадали на юге Москвы после наезда машины на дорожное препятствие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома № 41 на улице Касимовская машина скорой помощи наехала на дорожное препятствие. Пострадали три сотрудника скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.