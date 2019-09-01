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РИА Новости

Дело об избиении брянского студента переквалифицируют из-за его смерти

17:04 01.09.2019 (обновлено: 00:19 02.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
БРЯНСК, 1 сен – РИА Новости. Следствие переквалифицирует статью в связи со смертью студента, избитого полицейским в Брянской области, сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК РФ по региону.
"Завтра дело будет переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего, как предусматривает ст.111 УК РФ последняя часть", - сказал собеседник агентства.
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23 августа, 08:00РИА Новости
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего подростка, студента местного промышленно-экономического техникума.
После одного из ударов в голову потерпевший упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию, после которой он продолжал находиться в коме.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Уголовное дело принято к производству следователем первого отдела по расследованию особо важных дел. Майор полиции арестован, в связи с произошедшим его уволили из органов внутренних дел, не дожидаясь окончания расследования.
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