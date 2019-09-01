Дело об избиении брянского студента переквалифицируют из-за его смерти

БРЯНСК, 1 сен – РИА Новости. Следствие переквалифицирует статью в связи со смертью студента, избитого полицейским в Брянской области, сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК РФ по региону.

"Завтра дело будет переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего, как предусматривает ст.111 УК РФ последняя часть", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего подростка, студента местного промышленно-экономического техникума.

После одного из ударов в голову потерпевший упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию, после которой он продолжал находиться в коме.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".