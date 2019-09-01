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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В СФ объяснили, почему Россию не позвали на годовщину начала Второй мировой

16:53 01.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-президент США Майкл Пенс выступает на торжественной церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Вице-президент США Майкл Пенс выступает на торжественной церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вице-президент США Майкл Пенс выступает на торжественной церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объяснил решение Польши не звать Россию на годовщину начала войны желанием Варшавы переписать историю.
Ранее заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша не пригласила представителей России на 80-ю годовщину Второй мировой войны из-за "исторической правды".
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"До чего же можно дойти в своём желании переписать историю, чтобы предать своих же поляков, только под Волынью потерявших под пулями и топорами украинских националистов 60 тысяч своих соотечественников, и предать память бойцов Красной Армии, положившей за освобождение в общем-то чужой им Польши 600 тысяч человеческих жизней?", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.
"Поляки, пепел перестал стучаться в ваши сердца. Мне стыдно за вас. И мне противно", - добавил он.
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В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
По официальной версии, Россию не пригласили, так как она не входит ни в одну из этих организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)Совет Федерации РФКонстантин КосачевПольшаГерманияРоссияВ мире
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