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РИА Новости

Эксперты рассказали, в какой сфере можно получать 250 тысяч рублей в месяц

16:49 01.09.2019 (обновлено: 09:23 02.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Работу с заработной платой в 250 тысяч рублей в месяц можно найти в сфере информационных технологий. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов сервиса Superjob.
К примеру, в Москве разработчикам на языке программирования C# предлагают зарплаты до 250 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге программисту Java — 220 тысяч рублей. В Екатеринбурге есть вакансии для программистов в банковском секторе с доходом в 120-150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде ведущий программист 1С может рассчитывать на 90-110 тысяч рублей.
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Такой уровень зарплат предлагают специалистам с опытом работы более трех лет и ранее принимавшим участие в крупных проектах.
По словам экспертов, секрет успешного трудоустройства на такие позиции заключается в привлечении всех каналов поиска работы: от специализированных сайтов до профильных групп в социальных сетях и помощи знакомых.
Эксперты также напомнили, что работодатели оценивают не только резюме (хотя знакомятся в первую очередь с ним, и этот документ должен быть составлен грамотно), но и запрашивают рекомендации и смотрят на профили кандидатов в социальных сетях. Соответственно, людям, которые хотят получить хорошее место с высокой зарплатой, нужно заботиться о том, как они будут выглядеть со стороны, отметили в Superjob.
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