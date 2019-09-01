Эксперты рассказали, в какой сфере можно получать 250 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Работу с заработной платой в 250 тысяч рублей в месяц можно найти в сфере информационных технологий. Об этом пишет Работу с заработной платой в 250 тысяч рублей в месяц можно найти в сфере информационных технологий. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов сервиса Superjob.

К примеру, в Москве разработчикам на языке программирования C# предлагают зарплаты до 250 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге программисту Java — 220 тысяч рублей. В Екатеринбурге есть вакансии для программистов в банковском секторе с доходом в 120-150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде ведущий программист 1С может рассчитывать на 90-110 тысяч рублей.

Такой уровень зарплат предлагают специалистам с опытом работы более трех лет и ранее принимавшим участие в крупных проектах.

По словам экспертов, секрет успешного трудоустройства на такие позиции заключается в привлечении всех каналов поиска работы: от специализированных сайтов до профильных групп в социальных сетях и помощи знакомых.