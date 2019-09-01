В Ульяновской области арестовали мужчину, исколовшего вилкой ребенка

САМАРА, 1 сен – РИА Новости. Суд в Ульяновской области арестовал мужчину, подозреваемого в нападении на двухлетнюю дочь его сожительницы, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель СУСК по региону.
По данным ведомства, ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка Ульяновской области пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь своей сожительницы. Как ранее сообщали в УМВД по Ульяновской области, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в одной из квартир на первом этаже жилого дома.
Сейчас девочка с многочисленными колото-резанными ранами мягких тканей грудной клетки находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), подозреваемый был задержан.
"Подозреваемый арестован решением Мелекесского районного суда Ульяновской области", - сказал собеседник агентства.