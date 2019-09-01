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РИА Новости

В Ульяновской области арестовали мужчину, исколовшего вилкой ребенка

16:31 01.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети
Наручники на двери клети
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети . Архивное фото
САМАРА, 1 сен – РИА Новости. Суд в Ульяновской области арестовал мужчину, подозреваемого в нападении на двухлетнюю дочь его сожительницы, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель СУСК по региону.
По данным ведомства, ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка Ульяновской области пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь своей сожительницы. Как ранее сообщали в УМВД по Ульяновской области, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в одной из квартир на первом этаже жилого дома.
Сейчас девочка с многочисленными колото-резанными ранами мягких тканей грудной клетки находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), подозреваемый был задержан.
"Подозреваемый арестован решением Мелекесского районного суда Ульяновской области", - сказал собеседник агентства.
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