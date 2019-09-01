В Ульяновской области арестовали мужчину, исколовшего вилкой ребенка

САМАРА, 1 сен – РИА Новости. Суд в Ульяновской области арестовал мужчину, подозреваемого в нападении на двухлетнюю дочь его сожительницы, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель СУСК по региону.

По данным ведомства, ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка Ульяновской области пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь своей сожительницы. Как ранее сообщали в УМВД по Ульяновской области, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в одной из квартир на первом этаже жилого дома.