В Цхинвале сообщили, что Грузия наращивает военное присутствие на границе

ЦХИНВАЛ, 1 сен - РИА Новости. Грузинская сторона продолжает наращивать присутствие на прилегающем участке государственной границы с Южной Осетией, создавая тем самым дополнительные угрозы безопасности для местного населения, заявили в КГБ Южной Осетии.
Отмечается, что в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских бойцов вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
Комитет считает, что грузинская сторона идет "на очередное обострение грузино-югоосетинских отношений в дни проходящих в Осетии траурных мероприятий по жертвам международного терроризма – детям и взрослым, погибшим в Беслане в 2004 году".
"Данный факт не только нарушает элементарные нормы человеческой морали, но и подтверждает статус Грузии, как страны использовавшей в 2004-2008 годах методы государственного терроризма для решения политических вопросов", - указывается в заявлении.
КГБ также сообщило, что грузинские силовики утром обстреляли и сбили квадрокоптер югоосетинских силовых структур, выполняющих гуманитарную операцию в окрестностях села Цнелис, в километре от которого установлен грузинский блокпост. По данным КГБ, этот дрон относился к Генпрокуратуре республики и проводил следственные действия по делу о незаконном пересечении госграницы.
Ранее в Южной Осетии рассказали, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры югоосетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.