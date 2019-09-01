В Цхинвале сообщили, что Грузия наращивает военное присутствие на границе

ЦХИНВАЛ, 1 сен - РИА Новости. Грузинская сторона продолжает наращивать присутствие на прилегающем участке государственной границы с Южной Осетией, создавая тем самым дополнительные угрозы безопасности для местного населения, заявили в КГБ Южной Осетии.

Отмечается, что в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских бойцов вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.

Комитет считает, что грузинская сторона идет "на очередное обострение грузино-югоосетинских отношений в дни проходящих в Осетии траурных мероприятий по жертвам международного терроризма – детям и взрослым, погибшим в Беслане в 2004 году".

"Данный факт не только нарушает элементарные нормы человеческой морали, но и подтверждает статус Грузии, как страны использовавшей в 2004-2008 годах методы государственного терроризма для решения политических вопросов", - указывается в заявлении.

КГБ также сообщило, что грузинские силовики утром обстреляли и сбили квадрокоптер югоосетинских силовых структур, выполняющих гуманитарную операцию в окрестностях села Цнелис, в километре от которого установлен грузинский блокпост. По данным КГБ, этот дрон относился к Генпрокуратуре республики и проводил следственные действия по делу о незаконном пересечении госграницы.