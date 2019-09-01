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РИА Новости

В Цхинвале заявили, что Грузия сбила БПЛА южноосетинских пограничников

14:16 01.09.2019 (обновлено: 19:04 01.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкДорога к городу Цхинвали
Дорога к городу Цхинвали
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
ЦХИНВАЛ, 1 сен — РИА Новости. Грузинские силовики без предупреждения обстреляли квадрокоптер южноосетинских пограничников, выполняющих гуманитарную операцию в окрестностях села Цнелис, заявил Комитет госбезопасности Южной Осетии.
Квадрокоптер сбили в километре от грузинского блокпоста, установленного на прошлой неделе в районе госграницы Южной Осетии и Грузии.
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При этом ранее аналогичные грузинские летательные аппараты в круглосуточном режиме вели разведку вдоль государственной границы и над гражданскими объектами, которые охраняются южноосетинскими силовиками.

"КГБ РЮО предприняты шаги по информированию Миссии наблюдателей Евросоюза, а также задействован Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Вместе с тем считаем необходимым заявить, что обстрел югоосетинского гражданского БПЛА в направлении территории Республики Южная Осетия является прямой провокацией и доказательством факта недоговороспособности грузинской стороны", — говорится в сообщении КГБ.

Ситуация на границе

В среду Цхинвал сообщил, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис. Однако, по словам Тбилиси, блокпост находится на территории Грузии.
Власти Южной Осетии потребовали к пятнице убрать пост, пообещав в противном случае предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз".
В российском МИД такой шаг грузинской стороны назвали "нагнетанием напряженности на границе с Южной Осетией". Москва призвала стороны "проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов".
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