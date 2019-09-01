В Ингушетии стартовал экомарафон "Чистые берега Кавказа"

МАГАС, 1 сен - РИА Новости. Экологический марафон "Чистые берега Кавказа" стартовал в субботу в Ингушетии в рамках акции "Вода России". В очистке берегов рек и других водоемов приняли участие десятки тысяч жителей республики, передает корреспондент РИА Новости.

В общей сложности более полумиллиона добровольцев в 45 регионах РФ с августа по октябрь примут участие в акции "Вода России", которая является частью нацпроекта "Экология".

"Это самый живой, самый масштабный экологический проект, в котором активно участвует Ингушетия, и который с каждым годом набирает обороты. У нас на мероприятия выходят представители госорганов, общественники, выходят обычные люди, причем интерес населения с каждой акцией растет", - рассказал журналистам министр природных ресурсов и экологии республики Магомед Бабхоев, принявший участие в очистке берегов рек Сунжа и Асса.

По его словам, в прошлом году за весь период акции в ней участвовали около 200 тысяч человек, то есть почти половина населения республики. И сегодня актуальность таких мероприятий возрастает, поскольку с этого года они проводятся в рамках нацпроекта.

В экологическом субботнике в Ингушетии приняли участие люди практически всех возрастов. Так, на очистке берегов Сунжи активно работали школьники из Центра юных натуралистов Назрановского района. Важность экологического воспитания подрастающего поколения отметил и министр экологии.

"В промежутках между акциями во всех школах, в каждом классе проводятся лекции и беседы по экологическому просвещению, пропаганде бережного отношения к природе. Системную и регулярную работу ведут как наши сотрудники, так и учителя. Мы понимаем, что от того, как будут относиться к природе наши дети, будет зависеть экологическое будущее и качество жизни в республике", - сказал Бабхоев.

Участие в мероприятиях по очистке берегов в Ингушетии приняли также представители Центра развития водохозяйственного комплекса РФ, на который возложена функция управления федеральным проектом по сохранению уникальных водных объектов в рамках нацпроекта "Экология".

Как рассказал журналистам заместитель руководителя Центра Шамиль Магомедов, в прошлом году в подобной акции по всей стране были задействованы примерно 2 миллиона человек. И нынешний хороший старт мероприятия в Ингушетии уже позволяет предположить, что в текущем году эта цифра по всей России будет превышена.

"Сами видите, какой душевный подъем у людей: если в первый год приходилось проводить какую-то работу, чтобы вывести людей на субботник, то сейчас они идут сами, выходят и стар и млад. Все чувствуют себя причастными к важному делу и делают его с удовольствием", - сказал Магомедов журналистам.

Он отметил, что подобные акции очень важны в целях экологического воспитания, выработки ответственного отношения людей к тому, что их окружает.