Обстрел грузинскими силовиками БПЛА угрожает жителям, заявили в Цхинвале

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 1 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило о прямой угрозе жителям из-за обстрела грузинскими силовиками югоосетинского квадрокоптера и призвало международное сообщество осудить агрессивную политику Тбилиси.

В воскресенье Комитет государственной безопасности Южной Осетии заявил, что грузинские силовики обстреляли и сбили квадрокоптер югоосетинских пограничников, которые выполняют гуманитарную операцию в окрестностях югоосетинского села Цнелис, в километре от которого установлен грузинский блокпост.

"Налицо прямая угроза жизни сотен людей, чьи дома расположены в 150 метрах от строительства Грузией военно-инженерных сооружений, а факт открытия огня вглубь территории Южной Осетии в сторону расположенных там населенных пунктов вызывает крайнюю озабоченность и тревогу", - говорится в сообщении на сайте МИД Южной Осетии. Ведомство указывает, что по факту возведения грузинского блокпоста в Южной Осетии возбуждено и расследуется уголовное дело "по факту незаконного пересечения государственной границы грузинскими вооруженными формированиями".

"В связи с происшедшим инцидентом министерство вновь обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с настоятельным требованием о принятии решительных мер воздействия на грузинскую сторону с целью нейтрализации реальной опасности возникновения вооруженного противостояния и прекращения дальнейшего провоцирования напряженности", - говорится в заявлении югоосетинского МИДа.

В Цхинвале призывают Россию, власти стран Южного Кавказа, страны Евросоюза, а также международное сообщество "осудить агрессивную политику грузинского руководства, ставящего под угрозу безопасность всего Кавказского региона".