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РИА Новости

Обстрел грузинскими силовиками БПЛА угрожает жителям, заявили в Цхинвале

15:05 01.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 1 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило о прямой угрозе жителям из-за обстрела грузинскими силовиками югоосетинского квадрокоптера и призвало международное сообщество осудить агрессивную политику Тбилиси.
В воскресенье Комитет государственной безопасности Южной Осетии заявил, что грузинские силовики обстреляли и сбили квадрокоптер югоосетинских пограничников, которые выполняют гуманитарную операцию в окрестностях югоосетинского села Цнелис, в километре от которого установлен грузинский блокпост.
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"Налицо прямая угроза жизни сотен людей, чьи дома расположены в 150 метрах от строительства Грузией военно-инженерных сооружений, а факт открытия огня вглубь территории Южной Осетии в сторону расположенных там населенных пунктов вызывает крайнюю озабоченность и тревогу", - говорится в сообщении на сайте МИД Южной Осетии. Ведомство указывает, что по факту возведения грузинского блокпоста в Южной Осетии возбуждено и расследуется уголовное дело "по факту незаконного пересечения государственной границы грузинскими вооруженными формированиями".
"В связи с происшедшим инцидентом министерство вновь обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с настоятельным требованием о принятии решительных мер воздействия на грузинскую сторону с целью нейтрализации реальной опасности возникновения вооруженного противостояния и прекращения дальнейшего провоцирования напряженности", - говорится в заявлении югоосетинского МИДа.
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В Цхинвале призывают Россию, власти стран Южного Кавказа, страны Евросоюза, а также международное сообщество "осудить агрессивную политику грузинского руководства, ставящего под угрозу безопасность всего Кавказского региона".
Ранее Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры югоосетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.
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ЦхинвалЮжная ОсетияГрузияВ мире
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