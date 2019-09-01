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РИА Новости

В Калмыкии ребенок погиб после отравления химикатами

15:03 01.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Следователи Калмыкии организовали проверку по факту гибели ребенка, который, по предварительным данным, отравился химикатами, еще двое детей находятся в больнице, сообщает СУСК России по республике.
По предварительным данным ведомства, 29-30 августа житель села Яшалта обработал химикатами зерно, хранящееся в амбаре на первом этаже дома.
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"Вечером 31 августа троим детям и супруге мужчины стало плохо. Ребенок 2018 года рождения скончался по пути в районную больницу. Двое детей находятся в реанимации, состояние средней тяжести", - сказано в информации.
По данному факту следователи организовали проверку, назначены экспертизы.
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СК РФКалмыкияРоссияПроисшествия
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