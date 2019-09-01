Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1" , посвященному 100 дням его пребывания на посту президента Украины, рассказал о своем главном достижении за это время.

"Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, занимающего такой пост", — заявил он.

Также украинский лидер рассказал о попытках назначенных при Петре Порошенко сотрудников Министерства иностранных дел помешать его общению с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, сторонники бывшего главы государства не были заинтересованы в том, чтобы украинские моряки вернулись на родину.

Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности. Он добавил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным на саммите в "нормандском формате". Как заявлял ранее президент Франции Эммануэль Макрон, саммит запланирован на сентябрь.