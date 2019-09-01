Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T15:40Z
https://ria.ru/20190901/1558129324.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155804/86/1558048617_0:0:1732:975_1036x0_80_0_0_03a4ffe90581baf9ac5384d49aedfd08.jpg
РИА Новости

Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины

14:50 01.09.2019 (обновлено: 15:40 01.09.2019)
5233
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1", посвященному 100 дням его пребывания на посту президента Украины, рассказал о своем главном достижении за это время.
"Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, занимающего такой пост", — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
31 августа, 21:31РИА Новости
Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде
Также украинский лидер рассказал о попытках назначенных при Петре Порошенко сотрудников Министерства иностранных дел помешать его общению с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, сторонники бывшего главы государства не были заинтересованы в том, чтобы украинские моряки вернулись на родину.
Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности. Он добавил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным на саммите в "нормандском формате". Как заявлял ранее президент Франции Эммануэль Макрон, саммит запланирован на сентябрь.
Зеленский также анонсировал публикацию информации о финансировании партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", главой политсовета которой является Виктор Медведчук. По словам украинского лидера, это будет громкая история, "которая очень плохо закончится".
Президент Украины Владимир Зеленский
31 августа, 22:11РИА Новости
Зеленский призвал защитить права нацменьшинств на законодательном уровне
89874244
Обсудить 5
Виктор МедведчукПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
РИА
Новости
Монеты и банкноты Евро
СМИ сообщили о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
Лента
новостей
Рисунок на школьной доске
"А голову дома не забыл?" Вспомним школьные годы
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Диджей и певец Анж Дидье Хуон (DJ arafat)
В Кот-д’Ивуаре фанаты на похоронах DJ Arafat вскрыли его гроб и раздели
Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве
В МИД России напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Ураган "Дориан" достиг наивысшей категории
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Представители СЦКК в селе Коминтерново. 1 сентября 2019
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков
Певица Наргиз Закирова
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
10:28Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
Лента новостейМолния