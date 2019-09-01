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РИА Новости
Ленинградская область

Глава Ленобласти: новый спорткомплекс появится на базе стадиона Тосно

13:47 01.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют провести капитальную реконструкцию городского стадиона Тосно и создать на его базе крупный спортивный комплекс с двумя крытыми универсальными спортивными залами, обновленным парком и лыжероллерной трассой, к которым будет вести новая дорога.
Соответствующее решение было принято губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тосно.
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По его словам, процесс масштабной реконструкции городского стадиона займет несколько лет. Так, к следующему году будет подготовлен проект ФОК, а сами объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.
"После ввода в строй обновленного стадиона в Тосно появится необходимый набор спортивных объектов, так называемый спортивный стандарт, который, как мы решили, должен быть в каждом населенном пункте", — пояснил Дрозденко.
Он отметил, что Тосненский городской стадион "Спортивно-досуговый центр "Атлант" известен своими футбольными традициями. В штатном расписании учреждения четыре тренера, здесь есть семь футбольных команд различных возрастных групп. Общая численность занимающихся в детских и юношеских командах - более 250 человек. В молодежных и мужских командах занимаются более 100 человек.
Губернатор отметил достижения местной команды "СДЦ "Атлант", которая в 2018 году стала победителем Первенства и обладателем Кубка Ленинградской области по футболу, а так же победителем в общем зачете. В 2019 году она стала победителем регионального этапа соревнований по футболу "Кожаный мяч".
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияОбщество
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