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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть расширит площади крупнейшего производителя нетканого материала

13:47 01.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Власти Ленобласти дополнительно выделят 0,5 гектара земли в Тосно для ООО "Авангард" - одного из крупнейших производителей нетканогого материала в России, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Такое заявление глава региона сделал после посещения предприятия. Он отметил, что на производстве создано около 700 рабочих мест со средней заработной платой порядка 46 тысяч рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"Завод дает нам повод для гордости: он занимает 42% российского рынка влажных салфеток и 80% от всего рынка нетканого материала. Это безусловный лидер в отрасли. Но завод хочет развиваться, и здесь главный вопрос — нехватка земли. Мы договорились о выделении 0,5 гектара для размещения складской базы, и будем ждать заявки от инвестора на дополнительные участки для создания новых производственных мощностей", — сказал Дрозденко.
Губернатор осмотрел производственные цеха, а также полиграфический цех.
Производимый на предприятии нетканый материал типа спанлейс представляет собой ткань, состоящую из натуральных и искусственных волокон, с повышенными характеристиками мягкости, впитываемости, гигиеничности и удобства в использовании.
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Спанлейс широко применяется при производстве перевязочных медицинских материалов, пошиве хирургических халатов, одноразовых постельных принадлежностей, используемых в стационарных условиях больниц.
В свою очередь, представитель пресс-службы обладминистрации отметил, что ООО "Авангард" осуществляет свою деятельность с 2001 года. Предприятие имеет две производственные площадки – в Ленинградской и Ростовской областях. С 2011 года завод самостоятельно производит нетканый материал. Продукция выпускается под 14 собственными зарегистрированными товарными знаками, а также под товарными знаками заказчиков по индивидуальному заказу. Продукция предприятия представлена во всех крупных торговых сетях страны.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияЭкономика
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