Ленобласть расширит площади крупнейшего производителя нетканого материала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Власти Ленобласти дополнительно выделят 0,5 гектара земли в Тосно для ООО "Авангард" - одного из крупнейших производителей нетканогого материала в России, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Такое заявление глава региона сделал после посещения предприятия. Он отметил, что на производстве создано около 700 рабочих мест со средней заработной платой порядка 46 тысяч рублей.

"Завод дает нам повод для гордости: он занимает 42% российского рынка влажных салфеток и 80% от всего рынка нетканого материала. Это безусловный лидер в отрасли. Но завод хочет развиваться, и здесь главный вопрос — нехватка земли. Мы договорились о выделении 0,5 гектара для размещения складской базы, и будем ждать заявки от инвестора на дополнительные участки для создания новых производственных мощностей", — сказал Дрозденко.

Губернатор осмотрел производственные цеха, а также полиграфический цех.

Производимый на предприятии нетканый материал типа спанлейс представляет собой ткань, состоящую из натуральных и искусственных волокон, с повышенными характеристиками мягкости, впитываемости, гигиеничности и удобства в использовании.

Спанлейс широко применяется при производстве перевязочных медицинских материалов, пошиве хирургических халатов, одноразовых постельных принадлежностей, используемых в стационарных условиях больниц.