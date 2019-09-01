Авиаудар США в Идлибе носил демонстративный характер, считают в Совфеде

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал авиационный удар, нанесенный США по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, назвав действия Америки демонстративными.
Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях. По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии", угрожавший безопасности граждан США.
"Я бы сказал, что это классический для США "принцип Хиросимы", когда главным объектом демонстрационной атаки является не собственно противник, который уже по сути повержен, и от удара больше пострадают мирные жители. Но урок адресован иным оппонентам США, которых напрямую атаковать себе дороже, а показать, "кто в доме хозяин", нужно непременно", - написал сенатор на своей странице в соцсети Facebook.
По мнению Косачева, подобная атака ставит под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне конфликта.
"Но для США это принципиально: или как мы скажем, или никак. Мол, нам не нужен мир в Сирии сам по себе, нам нужно, чтобы все говорили о победе и главенствующей роли Америки", - отметил он.
* Террористическая организация, запрещенная в России