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РИА Новости
Война в Сирии

Авиаудар США в Идлибе носил демонстративный характер, считают в Совфеде

13:44 01.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал авиационный удар, нанесенный США по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, назвав действия Америки демонстративными.
Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях. По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии", угрожавший безопасности граждан США.
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"Я бы сказал, что это классический для США "принцип Хиросимы", когда главным объектом демонстрационной атаки является не собственно противник, который уже по сути повержен, и от удара больше пострадают мирные жители. Но урок адресован иным оппонентам США, которых напрямую атаковать себе дороже, а показать, "кто в доме хозяин", нужно непременно", - написал сенатор на своей странице в соцсети Facebook.
По мнению Косачева, подобная атака ставит под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне конфликта.
"Но для США это принципиально: или как мы скажем, или никак. Мол, нам не нужен мир в Сирии сам по себе, нам нужно, чтобы все говорили о победе и главенствующей роли Америки", - отметил он.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Совет Федерации РФКонстантин КосачевСШАВ мире
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