Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" попал под обстрел силовиков в ДНР

Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019

Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк сообщил, что попал под обстрел украинских силовиков в воскресенье в населенном пункте Коминтерново в Донбассе.

Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил журналистам, что в воскресенье, во время фиксации фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР, под обстрел попали наблюдатели миссии ОБСЕ и представители республики в СЦКК.