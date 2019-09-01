Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" попал под обстрел силовиков в ДНР

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк сообщил, что попал под обстрел украинских силовиков в воскресенье в населенном пункте Коминтерново в Донбассе.
Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил журналистам, что в воскресенье, во время фиксации фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР, под обстрел попали наблюдатели миссии ОБСЕ и представители республики в СЦКК.
"Да, мы попали под обстрел. Взрыв прозвучал в 20-30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет", - заявил РИА Новости Гаюк.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru