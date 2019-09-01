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РИА Новости

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" попал под обстрел силовиков в ДНР

13:34 01.09.2019 (обновлено: 17:57 01.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей АверинПредставители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк сообщил, что попал под обстрел украинских силовиков в воскресенье в населенном пункте Коминтерново в Донбассе.
Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил журналистам, что в воскресенье, во время фиксации фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР, под обстрел попали наблюдатели миссии ОБСЕ и представители республики в СЦКК.
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"Да, мы попали под обстрел. Взрыв прозвучал в 20-30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет", - заявил РИА Новости Гаюк.
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