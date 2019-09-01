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РИА Новости

Медведев поздравил студентов с Днем знаний

13:18 01.09.2019
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© Алексей НикольскПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© Алексей Никольск
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днём знаний и началом нового учебного года профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов крупных российских вузов, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте кабмина.
В частности, Медведев поздравил коллектив Сибирского федерального университета, отметив, что учебное заведение за короткое время стало одним из наиболее престижных в России.
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"Сегодня он ведёт активную научно-исследовательскую деятельность, внедряет передовые методики обучения и готовит квалифицированных специалистов в самых разных областях", - говорится в телеграмме Медведева.
Также премьер направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам Южного федерального университета. Он заметил, что учебное заведение является одним из крупнейших научно-образовательных центров страны, где созданы все условия для интеллектуального развития, поиска достойного применения знаний и навыков. Медведев обратил внимание на то, что университет использует инновационные технологии в процессе обучения, занимается исследованиями и расширяет международное сотрудничество.
Кроме того, премьер поздравил преподавателей, студентов и аспирантов РАНХиГС. Медведев подчеркнул, что академия является одним из крупнейших научно-образовательных центров России, лидером по подготовке управленческих кадров для экономики и государственной службы.
"Академия активно использует инновационные методики обучения, расширяет список образовательных программ, укрепляет международное сотрудничество и по праву пользуется авторитетом за рубежом", - говорится в телеграмме российского премьера.
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