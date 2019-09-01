Медведев поздравил студентов с Днем знаний

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днём знаний и началом нового учебного года профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов крупных российских вузов, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте кабмина.

В частности, Медведев поздравил коллектив Сибирского федерального университета, отметив, что учебное заведение за короткое время стало одним из наиболее престижных в России.

"Сегодня он ведёт активную научно-исследовательскую деятельность, внедряет передовые методики обучения и готовит квалифицированных специалистов в самых разных областях", - говорится в телеграмме Медведева.

Также премьер направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам Южного федерального университета. Он заметил, что учебное заведение является одним из крупнейших научно-образовательных центров страны, где созданы все условия для интеллектуального развития, поиска достойного применения знаний и навыков. Медведев обратил внимание на то, что университет использует инновационные технологии в процессе обучения, занимается исследованиями и расширяет международное сотрудничество.

Кроме того, премьер поздравил преподавателей, студентов и аспирантов РАНХиГС. Медведев подчеркнул, что академия является одним из крупнейших научно-образовательных центров России, лидером по подготовке управленческих кадров для экономики и государственной службы.