Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
"Ну то, что переписывать историю — плохо, в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, — вообще какая-то дурь".
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава руководствовалась "современным критерием", пригласив на это событие представителей Евросоюза, НАТО и "Восточного партнерства".
Дипломат подчеркнул, что Польша собирается отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия, по его словам, "совершенно не заинтересована".
30 августа, 15:1280 лет с начала Второй мировой войныПараллельные исторические прямые: Россия и Запад о Второй мировой войнеПолитическая позиция по поводу начала Второй мировой войны в некоторых западных странах сформировалась около 30 лет назад. Новые факты, проливающие свет на мотивы участников главного конфликта XX века, никак эту позицию не меняют. О том, по каким причинам это происходит, рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
Он добавил, что Варшава меняет свой подход к историческим вопросам. Так, десять лет назад одним из главных гостей мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой, был президент России Владимир Путин, однако теперь вместо него пригласили Дональда Трампа.
Между тем американский лидер отменил визит в Польшу из-за атлантического урагана "Дориан". Вместо него США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.
Польские власти объяснили отказ пригласить Россию тем, что в 1939 году Москва нарушила международное право. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.
Вчера, 03:01РИА НовостиВторая мировая война (1939-1945)