Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью

Параллельные исторические прямые: Россия и Запад о Второй мировой войне Политическая позиция по поводу начала Второй мировой войны в некоторых западных странах сформировалась около 30 лет назад. Новые факты, проливающие свет на мотивы участников главного конфликта XX века, никак эту позицию не меняют. О том, по каким причинам это происходит, рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.