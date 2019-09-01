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РИА Новости

В Совфеде заявили, что могли бы рассмотреть ситуацию с Мархаевым и РЕН ТВ

12:11 01.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
Представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту мог бы рассмотреть ситуацию вокруг сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева и телеканала РЕН ТВ, но пока обращений на этот счет не поступало, заявил РИА Новости в воскресенье глава комитета Вячеслав Тимченко.
"У нас есть подкомитет по этике, он рассматривает подобные случаи. Но на сегодняшний день к нам никто не обращался", - сказал Тимченко. Он пояснил, что в данном случае к комитету Совфеда могла бы обратиться телекомпания.
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По его словам, Мархаев также может обратиться в комитет для обсуждения инцидента. "Сам сенатор также может обратиться в наш комитет с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию", - пояснил законодатель.
Ранее телеканал РЕН ТВ на своем сайте сообщил, что его журналистка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет и заявила о нападении на нее Мархаева. Согласно заявлению телеканала, корреспондент попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как говорится на сайте РЕН ТВ, инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. Согласно сообщению на сайте телеканала, в результате произошедшего оператор получила ушиб, а корреспондент - вывих руки.
Мархаев, в свою очередь, заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство.
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Вячеслав МархаевВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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