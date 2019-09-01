В Совфеде заявили, что могли бы рассмотреть ситуацию с Мархаевым и РЕН ТВ

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту мог бы рассмотреть ситуацию вокруг сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева и телеканала РЕН ТВ, но пока обращений на этот счет не поступало, заявил РИА Новости в воскресенье глава комитета Вячеслав Тимченко.

"У нас есть подкомитет по этике, он рассматривает подобные случаи. Но на сегодняшний день к нам никто не обращался", - сказал Тимченко. Он пояснил, что в данном случае к комитету Совфеда могла бы обратиться телекомпания.

По его словам, Мархаев также может обратиться в комитет для обсуждения инцидента. "Сам сенатор также может обратиться в наш комитет с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию", - пояснил законодатель.

Ранее телеканал РЕН ТВ на своем сайте сообщил , что его журналистка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет и заявила о нападении на нее Мархаева. Согласно заявлению телеканала, корреспондент попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как говорится на сайте РЕН ТВ, инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. Согласно сообщению на сайте телеканала, в результате произошедшего оператор получила ушиб, а корреспондент - вывих руки.