В Петербурге более 40 тысяч человек исполнят российский гимн на стадионе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Более 40 тысяч человек исполнят гимн РФ на "Газпром Арене" в Петербурге под симфонический оркестр в честь 75-летия гимна, сообщил РИА Новости представитель организаторов Всероссийской акции "День гимна".

"Более 40 тысяч человек исполнят гимн РФ на "Газпром Арене" в Петербурге под симфонический оркестр. В составе оркестра выступят более восьми тысяч музыкантов", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году исполняется 75 лет государственному гимну Российской Федерации. Впервые мелодия современного гимна прозвучала в 1944 году во время конкурса в СССР. В качестве лучшего текста тогда признали стихи Сергея Михалкова и Эль-Регистана. С тех пор слова гимна неоднократно менялись, а музыка композитора Александра Александрова оставалась неизменной во всех вариациях советского, а затем и российского гимнов.