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РИА Новости

В Петербурге более 40 тысяч человек исполнят российский гимн на стадионе

11:38 01.09.2019
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСтадион "Газпром Арена" в Петербурге
Стадион Газпром Арена в Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Стадион "Газпром Арена" в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Более 40 тысяч человек исполнят гимн РФ на "Газпром Арене" в Петербурге под симфонический оркестр в честь 75-летия гимна, сообщил РИА Новости представитель организаторов Всероссийской акции "День гимна".
"Более 40 тысяч человек исполнят гимн РФ на "Газпром Арене" в Петербурге под симфонический оркестр. В составе оркестра выступят более восьми тысяч музыкантов", - сказал собеседник агентства.
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Музыкальная подготовка к акции проводится под руководством Народного артиста России, музыкального редактора современного исполнения гимна России Павла Овсянникова.
"Акция объединит представителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив. Участников ждет красочное пре-шоу, хедлайнером которого станет популярная певица IOWA, фиксация рекорда и световое шоу", - сообщил представитель организаторов акции.
В 2019 году исполняется 75 лет государственному гимну Российской Федерации. Впервые мелодия современного гимна прозвучала в 1944 году во время конкурса в СССР. В качестве лучшего текста тогда признали стихи Сергея Михалкова и Эль-Регистана. С тех пор слова гимна неоднократно менялись, а музыка композитора Александра Александрова оставалась неизменной во всех вариациях советского, а затем и российского гимнов.
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