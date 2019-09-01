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РИА Новости
Культура

Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

11:23 01.09.2019 (обновлено: 11:25 01.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку". Артистка записала и опубликовала видео в Instagram.
Ранее в интервью каналу "А поговорить" певица противопоставила себя "мирным" звездам шоу-бизнеса и "телочкам в туфлях", упомянув и имя Валерии.
"Прозвучало все именно так, что Валерия — это именно та самая „телочка в туфлях“ <…> Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась. Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка", — пояснила Наргиз.
В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. По словам певицы, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе. В программе "А поговорить" она сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина.
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