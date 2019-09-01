Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку". Артистка записала и опубликовала видео в Instagram.
Ранее в интервью каналу "А поговорить" певица противопоставила себя "мирным" звездам шоу-бизнеса и "телочкам в туфлях", упомянув и имя Валерии.
"Прозвучало все именно так, что Валерия — это именно та самая „телочка в туфлях“ <…> Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась. Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка", — пояснила Наргиз.
В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. По словам певицы, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе. В программе "А поговорить" она сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина.