Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку". Артистка записала и опубликовала видео в Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку". Артистка записала и опубликовала видео в Instagram

Ранее в интервью каналу "А поговорить" певица противопоставила себя "мирным" звездам шоу-бизнеса и "телочкам в туфлях", упомянув и имя Валерии.

"Прозвучало все именно так, что Валерия — это именно та самая „телочка в туфлях“ <…> Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась. Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка", — пояснила Наргиз.