США поставили под угрозу режим прекращения огня в САР, заявили в Минобороны

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Удар США по зоне деэскалации в Сирии ставит под угрозу сохранение режима прекращения огня в ней, а на ряде направлений срывает его, сообщает ЦПВС Минобороны России.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений - сорвали его", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подобные действия США на фоне обвинений со стороны Вашингтона в адрес РФ и Сирии о якобы "неизбирательном применении авиации" в зоне деэскалации Идлиб вызывают недоумение.

"Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска в настоящее время сохраняют мораторий на ведение боевых действий в интересах скорейшего мирного урегулирования обстановки в зоне деэскалации Идлиб", - говорится в сообщении.