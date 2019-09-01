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РИА Новости
Война в Сирии

США поставили под угрозу режим прекращения огня в САР, заявили в Минобороны

11:21 01.09.2019 (обновлено: 11:23 01.09.2019)
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© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of IdlibАвиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Удар США по зоне деэскалации в Сирии ставит под угрозу сохранение режима прекращения огня в ней, а на ряде направлений срывает его, сообщает ЦПВС Минобороны России.
"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений - сорвали его", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что подобные действия США на фоне обвинений со стороны Вашингтона в адрес РФ и Сирии о якобы "неизбирательном применении авиации" в зоне деэскалации Идлиб вызывают недоумение.
"Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска в настоящее время сохраняют мораторий на ведение боевых действий в интересах скорейшего мирного урегулирования обстановки в зоне деэскалации Идлиб", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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