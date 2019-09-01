Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T18:34Z
https://ria.ru/20190901/1558125472.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155812/57/1558125725_0:328:3058:2048_1036x0_80_0_0_6456f9fd7909d12c91438faaa4420278.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию

11:05 01.09.2019 (обновлено: 18:34 01.09.2019)
103544
© AFP 2019 / Abdulazez Ketaz Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
© AFP 2019 / Abdulazez Ketaz
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вашингтон, нарушив все договоренности и не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.
Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.
Военнослужащие сирийской армии
31 августа, 00:11Война в Сирии
Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
За сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом. Однако, как уточняет центр, в 15:00 воскресенья США нанесли удар по населенным пунктам. Есть многочисленные жертвы и разрушения.
По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии", угрожавший безопасности гражданам США.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. <...> Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий", — сообщило Минобороны России.

Как подчеркнуло ведомство, подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в "неизбирательном применении авиации" в Идлибе.
* Террористическая группировка, запрещена на территории России.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
30 августа, 15:04Война в Сирии
Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе неприемлемой для Анкары
1693249241341538
Обсудить 257
Война в СирииИдлиб (мухафаза)В мире
Популярные комментарии
С Ш А ударили по командному пункту Аль Каиды . Почему такая реакция у России? Не по Асаду, не по российским войскам Штаты не били. На чьей стороне Россия воюет вообще?
1 сентября, 12:32
sshumov.1973
332320191
Зачем предупреждать РФ, если можно этого не делать? А очередную озабоченность из МИДа, думаю в Штатах переживут.
1 сентября, 11:11
oo nn
240131223122
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Лента
новостей
Израильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы.1 сентября 2019
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может начать операцию в Сирии без согласования с США, заявил Эрдоган
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Москвичи на прогулке
В России с сентября изменятся некоторые законы
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
Доллары США и рубли
Эксперты рассказали, в какой сфере можно получать 250 тысяч рублей в месяц
Сотрудник правоохранительных органов
В Саратове мужчину заподозрили в убийстве двухмесячной дочки с патологией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Посол: даты новой встречи России, Австралии и Нидерландов по MH17 пока нет
10:30В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:30В Минэнерго Украины призвали выйти на переговоры с Россией по транзиту газа
10:28Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
10:28Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
Лента новостейМолния