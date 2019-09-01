США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вашингтон, нарушив все договоренности и не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.

Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.

За сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом. Однако, как уточняет центр, в 15:00 воскресенья США нанесли удар по населенным пунктам. Есть многочисленные жертвы и разрушения.

По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии", угрожавший безопасности гражданам США.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. <...> Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий", — сообщило Минобороны России.

Как подчеркнуло ведомство, подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в "неизбирательном применении авиации" в Идлибе.