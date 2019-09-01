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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики 37 раз за сутки нарушили перемирие

11:20 01.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики 37 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 21 нарушении режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны (ВСУ - ред.) составило 37 раз", - сказал представитель ведомства.
Он заявил, что по территории республики выпущено 240 снарядов и мин различного калибра миллиметра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики, повреждены 16 домов и линии электропередач, в результате около 5 тысяч жителей Горловки остались без света, добавили в ведомстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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