В ДНР заявили, что силовики 37 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики 37 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 21 нарушении режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны (ВСУ - ред.) составило 37 раз", - сказал представитель ведомства.

Он заявил, что по территории республики выпущено 240 снарядов и мин различного калибра миллиметра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики, повреждены 16 домов и линии электропередач, в результате около 5 тысяч жителей Горловки остались без света, добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.