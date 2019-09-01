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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Разведчик Ботян рассказал, как в войну хитростью добывал данные в Польше

11:10 01.09.2019 (обновлено: 12:18 01.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГерой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который, как считается, остается последним ныне живущим ветераном, встретившим Вторую мировую войну в ее самый первый день, рассказал РИА Новости, как в годы войны на территории Польши с помощью хитрости добывал сведения, необходимые для уничтожения германских военных поездов на территории Польши.
Советская разведывательно-диверсионная группа, которой командовал Ботян, в составе партизанского соединения вышла на территорию Польши весной 1944 года. Разведчики должны были помогать обеспечивать продвижению Красной армии.
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"Я очень хорошо владел польским и немецким языками. Я находил людей, которые сотрудничали с нами. Мы устраивали диверсии, пускали поезда под откос. У нас были очень хорошие результаты", - рассказал Ботян в интервью, приуроченному к 80-летию начала Второй мировой войны.
"Обычно я ходил там в форме польского железнодорожника. Приходил на станцию, разговаривал с железнодорожниками. Выдавал себя за поляка, уроженца Вильно - я там учился, служил и поэтому город знал хорошо. Таким путем я узнавал, какой состав куда пойдет, что он будет везти. И эти сведения передавал в наш отряд", - добавил Ботян.
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"В то время я уже почти забыл, что был когда-то учителем, гражданским человеком. Но я чувствовал, что никогда им уже и не буду. И я понял, что мое профессиональное призвание – это разведка, диверсионная работа, с обязательным настроем на победу", - рассказал он.
Ботян в годы войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Он стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению Кракова. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года присвоили звание Героя России. В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, участвовал в создании спецназа внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
Читайте полный текст интервью Алексея Ботяна >>
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80 лет с начала Второй мировой войныАлексей БотянПольшаРоссияБезопасность
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