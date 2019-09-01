Разведчик Ботян рассказал, как в войну хитростью добывал данные в Польше

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который, как считается, остается последним ныне живущим ветераном, встретившим Вторую мировую войну в ее самый первый день, рассказал РИА Новости, как в годы войны на территории Польши с помощью хитрости добывал сведения, необходимые для уничтожения германских военных поездов на территории Польши.

Советская разведывательно-диверсионная группа, которой командовал Ботян, в составе партизанского соединения вышла на территорию Польши весной 1944 года. Разведчики должны были помогать обеспечивать продвижению Красной армии.

"Я очень хорошо владел польским и немецким языками. Я находил людей, которые сотрудничали с нами. Мы устраивали диверсии, пускали поезда под откос. У нас были очень хорошие результаты", - рассказал Ботян в интервью, приуроченному к 80-летию начала Второй мировой войны.

"Обычно я ходил там в форме польского железнодорожника. Приходил на станцию, разговаривал с железнодорожниками. Выдавал себя за поляка, уроженца Вильно - я там учился, служил и поэтому город знал хорошо. Таким путем я узнавал, какой состав куда пойдет, что он будет везти. И эти сведения передавал в наш отряд", - добавил Ботян.

"В то время я уже почти забыл, что был когда-то учителем, гражданским человеком. Но я чувствовал, что никогда им уже и не буду. И я понял, что мое профессиональное призвание – это разведка, диверсионная работа, с обязательным настроем на победу", - рассказал он.