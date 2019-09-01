Моника Беллуччи и Венсан Кассель встретились на кинофестивале в Венеции

Актриса Моника Беллуччи, аргентинский режиссер Гаспар Ноэ и актер Венсан Кассель на красной дорожке фильма "Необратимость" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи встретилась со своим бывшим мужем французским актером Венсаном Касселем на 76-м Венецианском международном кинофестивале.

Они представляли обновленную версию криминальной драмы "Необратимость" (2002 год), в которой когда-то играли главных героев.

Однако вместе Беллуччи и Кассель так и не сфотографировались. Они либо шли рядом, либо между ними стоял режиссер картины Гаспар Ноэ.

Актеры были женаты с 1999 по 2013 год. У них есть две дочери Дева (14 лет) и Леони (9 лет).

В августе 2018 года Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. В апреле этого года у пары родилась дочь Амазони.