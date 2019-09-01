Моника Беллуччи и Венсан Кассель встретились на кинофестивале в Венеции

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи встретилась со своим бывшим мужем французским актером Венсаном Касселем на 76-м Венецианском международном кинофестивале.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Моника Беллуччи на красной дорожке фильма "Необратимость" (Irreversible, 2002) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
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Актриса Моника Беллуччи на красной дорожке фильма "Необратимость" (Irreversible, 2002) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Венсан Кассель на красной дорожке фильма "Необратимость" (Irreversible, 2002) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
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Актер Венсан Кассель на красной дорожке фильма "Необратимость" (Irreversible, 2002) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
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Актриса Моника Беллуччи на красной дорожке фильма "Необратимость" (Irreversible, 2002) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
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Актер Венсан Кассель на красной дорожке фильма "Необратимость" (Irreversible, 2002) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Они представляли обновленную версию криминальной драмы "Необратимость" (2002 год), в которой когда-то играли главных героев.
Однако вместе Беллуччи и Кассель так и не сфотографировались. Они либо шли рядом, либо между ними стоял режиссер картины Гаспар Ноэ.
Актеры были женаты с 1999 по 2013 год. У них есть две дочери Дева (14 лет) и Леони (9 лет).
В августе 2018 года Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. В апреле этого года у пары родилась дочь Амазони.
Моника Беллуччи какое-то время встречалась с художником Николя Лефевром, с которым рассталась летом этого года.