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РИА Новости

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах вооружений за рубеж в 2019 году

10:35 01.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий СтруговецСтенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре
© РИА Новости / Дмитрий Струговец
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Рособоронэкспорт за первые три квартала 2019 года поставил вооружений за рубеж на сумму 8,5 миллиарда долларов, заявил в воскресенье гендиректор компании Александр Михеев.
За первые полгода Рособоронэкспорт экспортировал оружие на сумму 5,7 миллиардов долларов.
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"Сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта традиционно находится в районе 50 миллиардов долларов. В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского ОПК на сумму свыше 8,5 миллиардов долларов, причём половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия – признанный мировой лидер", - цитирует Михеева пресс-служба компании.
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Александр МихеевРособоронэкспортРоссияЭкономика
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