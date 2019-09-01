В Рособоронэкспорте рассказали о продажах вооружений за рубеж в 2019 году

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Рособоронэкспорт за первые три квартала 2019 года поставил вооружений за рубеж на сумму 8,5 миллиарда долларов, заявил в воскресенье гендиректор компании Александр Михеев.

"Сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта традиционно находится в районе 50 миллиардов долларов. В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского ОПК на сумму свыше 8,5 миллиардов долларов, причём половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия – признанный мировой лидер", - цитирует Михеева пресс-служба компании.