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РИА Новости

В Петербург прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки

10:13 01.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Самолет с телом погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней девочки прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.
"Собираем вещи. В восемь вечера нас забирают из гостиницы и едем в аэропорт", - ранее написал отец девочки на своей странице в социальной сети и выложил скрины авиабилетов.
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Согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс Анталья - Санкт-Петербург турецких авиалиний приземлился в Петербурге в 6.48 утра.
Пока неизвестно, где должны состояться похороны и будет ли организована церемония прощания.
Ранее сообщалось, что несчастный случай с 12-летней россиянкой произошел в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение. В среду в посольстве РФ в Анкаре сообщили о смерти девочки.
Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова рассказала РИА Новости, что оплату расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания, также обеспечена доставка и сопровождение родителей в аэропорту.
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Пулково (аэропорт)ТурцияРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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