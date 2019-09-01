В Петербург прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Самолет с телом погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней девочки прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Собираем вещи. В восемь вечера нас забирают из гостиницы и едем в аэропорт", - ранее написал отец девочки на своей странице в социальной сети и выложил скрины авиабилетов.

Согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс Анталья - Санкт-Петербург турецких авиалиний приземлился в Петербурге в 6.48 утра.

Пока неизвестно, где должны состояться похороны и будет ли организована церемония прощания.

Ранее сообщалось, что несчастный случай с 12-летней россиянкой произошел в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение. В среду в посольстве РФ в Анкаре сообщили о смерти девочки.