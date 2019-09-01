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РИА Новости

Путин поздравил главу Узбекистана с Днем независимости республики

10:11 01.09.2019 (обновлено: 10:23 01.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева с национальным праздником республики – Днем независимости, высоко оценив развитие отношений между государствами, сообщает пресс-служба президента РФ.
"Владимир Путин высоко оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между Россией и Узбекистаном, основывающихся на давних традициях дружбы и взаимного уважения, и выразил уверенность в дальнейшем успешном укреплении стратегического партнерства и союзничества на благо народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. 23 февраля 2018
19 октября 2018, 10:20РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
Также в поздравлении глава РФ отметил весьма значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене, а также ее конструктивную роль в региональных и международных делах.
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Шавкат МирзияевВладимир ПутинУзбекистанРоссияВ мире
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