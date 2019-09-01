В России изменились правила призыва в армию

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата.
Речь идет о поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе".
В частности, нововведения коснутся граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.
Кроме того, призывник, который попал в армию до изменений в законодательстве, имеет право на досрочное увольнение, если в период прохождения военной службы возникли определенные обстоятельства.