В России изменились правила призыва в армию

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата.

Речь идет о поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В частности, нововведения коснутся граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.