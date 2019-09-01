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РИА Новости

В России изменились правила призыва в армию

10:06 01.09.2019 (обновлено: 10:14 01.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсенний призыв на военную службу
Осенний призыв на военную службу
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Осенний призыв на военную службу . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата.
Речь идет о поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе".
В частности, нововведения коснутся граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.
Кроме того, призывник, который попал в армию до изменений в законодательстве, имеет право на досрочное увольнение, если в период прохождения военной службы возникли определенные обстоятельства.
Военная кафедра
7 марта, 12:05Навигатор абитуриента
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