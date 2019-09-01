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РИА Новости

Студенты ста вузов пройдут обучение технологиям искусственного интеллекта

09:04 01.09.2019
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© Fotolia / TrahkoИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Fotolia / Trahko
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Программы обучения технологиям искусственного интеллекта стартуют в 100 вузах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Как сообщил РИА Новости гендиректор "Университета 20.35" Василий Третьяков, каждый специалист должен обладать навыками работы с технологиями искусственного интеллекта, "это позволит ему стать успешным и эффективным в своей сфере деятельности".
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"Не зависимо от того, будет строителем, лингвистом или художником. Задача проекта - дать всем студентам и сотрудников вузов понимание того, как искусственный интеллект меняет сферу деятельности и какие решения на основе искусственного интеллекта можно создать. "Университет 20.35" предоставит возможность обучения на онлайн-курсах и проведения интенсивных образовательных очных модулей. К проекту присоединилось более 100 вузов", - сказал РИА Новости Третьяков.
В Минобрнауки рассказали, что в список вузов, в которых начнутся программы по технологиям искусственного интеллекта вошли вузы: Московский авиационный институт, Московский политехнический университет, Московский физико-технический институт "МФТИ", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и другие.
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Проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин рассказал РИА Новости, что вуз достаточно давно подключился к массовому формированию у студентов цифровых навыков и навыков работы с данными, которые и лежат в основе технологий искусственного интеллекта.
"Кроме того, мы делаем это безотносительно к тем профессиональным отраслям, которые студенты осваивают в качестве базы. Так, начиная с 2015 года, в университете был запущен майнор по интеллектуальному анализу данных: студенты любой бакалаврской программы нетехнического профиля – от философов до дизайнеров - могут последовательно с нуля изучать 4 дисциплины по Data Science и освоить даже машинное обучение", - отметил Рощин.
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Он подчеркнул, что с 2017 года в ВШЭ реализуется проект Data Culture, в рамках которого абсолютно все студенты бакалавриата осваивают цифровые навыки и учатся работе с данными.
"Для дальнейшего погружения в вопросы Data Science студентам доступен широкий спектр онлайн курсов, в том числе и подготовленная преподавателями ВШЭ на платформе Coursera специализация Advanced Machine Learning, которая очень популярна у пользователей всего мира", - добавил проректор.
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Московский физико-технический институтНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Высшая школа экономикиМосковский авиационный институтМИСиСРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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