Студенты ста вузов пройдут обучение технологиям искусственного интеллекта

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Программы обучения технологиям искусственного интеллекта стартуют в 100 вузах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Как сообщил РИА Новости гендиректор "Университета 20.35" Василий Третьяков, каждый специалист должен обладать навыками работы с технологиями искусственного интеллекта, "это позволит ему стать успешным и эффективным в своей сфере деятельности".

"Не зависимо от того, будет строителем, лингвистом или художником. Задача проекта - дать всем студентам и сотрудников вузов понимание того, как искусственный интеллект меняет сферу деятельности и какие решения на основе искусственного интеллекта можно создать. "Университет 20.35" предоставит возможность обучения на онлайн-курсах и проведения интенсивных образовательных очных модулей. К проекту присоединилось более 100 вузов", - сказал РИА Новости Третьяков.

В Минобрнауки рассказали, что в список вузов, в которых начнутся программы по технологиям искусственного интеллекта вошли вузы: Московский авиационный институт, Московский политехнический университет, Московский физико-технический институт "МФТИ", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и другие.

Проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин рассказал РИА Новости, что вуз достаточно давно подключился к массовому формированию у студентов цифровых навыков и навыков работы с данными, которые и лежат в основе технологий искусственного интеллекта.

"Кроме того, мы делаем это безотносительно к тем профессиональным отраслям, которые студенты осваивают в качестве базы. Так, начиная с 2015 года, в университете был запущен майнор по интеллектуальному анализу данных: студенты любой бакалаврской программы нетехнического профиля – от философов до дизайнеров - могут последовательно с нуля изучать 4 дисциплины по Data Science и освоить даже машинное обучение", - отметил Рощин.

Он подчеркнул, что с 2017 года в ВШЭ реализуется проект Data Culture, в рамках которого абсолютно все студенты бакалавриата осваивают цифровые навыки и учатся работе с данными.