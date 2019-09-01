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РИА Новости

Глава Минпросвещения поздравила учащихся с Днем знаний

08:36 01.09.2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева поздравила учащихся с Днём знаний.
День знаний традиционно отмечается 1 сентября. Однако в 2019 году он выпал на воскресенье, и многие школы РФ проведут торжественные линейки 2 сентября.
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"В этот торжественный день желаю всем школьникам и студентам колледжей и техникумов неиссякаемого интереса к предметам, сил в освоении знаний, умения быть благодарными учителям и родителям, достоинства, присущего званию гражданина России. Пусть ваши успехи станут гордостью педагогов, чьи самоотдача и профессиональное мастерство дают возможность разобраться в сложнейших вопросах современной жизни, постичь законы мироустройства, зажигают огонь интереса к будущей профессии", - отметила Васильева, слова которой приводит пресс-служба.
"День знаний – особый праздник, его трепетно ждут малыши, которые впервые садятся за парту, а вместе с ними миллионы школьников по всей стране. Особо волнителен этот день и для наших педагогов. На их глазах растут дети, сменяются поколения, и именно от их труда во многом зависит становление личности и мировоззрение ребят. Радость праздника откликается в сердцах родителей, ведь, отправляя детей в школу, все мы вспоминаем свои юные годы, минуты радости и трепет перед первым уроком. И конечно, волнуемся за своих детей", - добавила министр.
Тест
"А голову дома не забыл?" Вспомним школьные годы
08:00РИА Новости
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Министерство просвещения РоссииОльга ВасильеваРоссияОбщество
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