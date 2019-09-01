Президентское кадетское училище открылось в Кемерово

КЕМЕРОВО, 1 сен - РИА Новости. Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.

"Мне сегодня очень приятно находиться здесь, на кузбасской земле, и участвовать в торжественной церемонии открытия нового инновационного учебного заведения. Прежде всего, хотел бы выполнить поручение министра обороны Российской Федерации, Героя России, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу и передать самые теплые слова поздравления кадетам, родителям, педагогам и всем жителям региона с открытием Кемеровского президентского кадетского училища", - сказал Панков.

Цивилев в свою очередь заявил, что в Кемеровском кадетском училище соберутся кадеты со всей страны.

"Приведено в порядок 16 гектаров земли на территории училища и 40 гектаров вокруг училища. Мы вокруг училища создаем центр семейного отдыха", - добавил Цивилев.

Из материалов пресс-службы администрации региона следует, что в эксплуатацию сданы учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, классы дополнительного образования, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами на 900 мест, 10 открытых площадок по волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, настольному и большому теннису, бадминтону, русским городкам, а также для занятий по общей физической подготовке с полосой препятствий, плац.

В училище кадеты будут получать основное и среднее образование с 5 по 11 классы. Кроме стандартного курса школьной программы их будут готовить к военной и государственной службе. Также все кадеты на время обучения будут обеспечены необходимыми принадлежностями, учебниками, учебно-методическими материалами и ноутбуками.

Кемеровское президентское кадетское училище - это типовой проект Минобороны России. Строительство Кузбасского президентского кадетского училища было поддержано министром обороны Сергеем Шойгу по ходатайству Цивилева. В июне 2018 президент Владимир Путин дал поручение Минобороны создать образцовое учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны. Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест для учащихся 5-11 классов.